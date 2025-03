Quần jean một ống kỳ quái gây sốt, giá 11 triệu đồng vẫn cháy hàng

(VTC News) -

Video: KOL Kristy Sarah thử chiếc quần jean một ống thu hút 6 triệu lượt xem. (Nguồn: @kristy.sarah)

Chiếc quần jeans một ống có giá "cắt cổ" 440 USD (khoảng 11 triệu đồng) đang gây "chia rẽ" trong cộng đồng thời trang. Trong khi những người hâm mộ ca ngợi đây là kiểu quần cắt cúp tuyệt vời nhất, nhiều người khác chỉ trích gay gắt, cho rằng không nên lan truyền thêm nữa thiết kế kỳ dị này.

Kristy Sarah (29 tuổi), một KOL có 16 triệu người hâm mộ trên TikTok mới đây chia sẻ video cô đang mặc thử chiếc quần một ống. Cô viết: "Có lẽ đây là chiếc quần jean gây tranh cãi nhất trên mạng xã hội".

Desmond, chồng của Kristy, cũng ngạc nhiên khi thấy vợ mình cố thử chiếc quần này. Anh nói đùa trong video: "Không ai mặc thứ đó cả". Một số người đồng ý với Desmond, cho rằng chiếc quần denim này "kỳ lạ và nực cười".

Quần jean một ống đang gây sốt trong giới thời trang. (Ảnh: NYP)

Carson Kressley, người dẫn đầu xu hướng từng đoạt giải Emmy với các chương trình “Ru Paul's Drag Race” và “Queer Eye for the Straight Guy”, chia sẻ quan điểm tương tự với The Post: “Hy vọng xu hướng này sẽ không kéo dài và không có chỗ đứng”.

Chiếc quần kỳ quặc này là một sản phẩm của hãng thời trang Pháp Coperni. Không đơn thuần là một "trò đùa tinh quái" về thời trang, trên thực tế, nó đang trở thành món đồ không thể thiếu của nhiều người trong mùa này.

Theo trang web của nhãn hiệu sang trọng Coperni, chiếc quần denim một ống màu màu xanh cổ điển đã bán hết tất cả các kích cỡ có sẵn từ size cực nhỏ trở đi. Nhiều tín đồ thời trang không thể mua được mẫu chiếc quần này đã lôi chiếc quần jeans xanh quen thuộc của mình ra khỏi tủ quần áo và cắt một bên ống để tham gia trào lưu mặc quần một ống.

Làm thay đổi hoàn toàn xu hướng thời trang dường như là một phần trong kế hoạch tổng thể của Coperni. Nhà thiết kế của hãng giải thích: "Chiếc quần được thiết kế với phần eo cao, kiểu dáng này kết hợp để đi biển với kiểu giày bốt một chân, đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn so với truyền thống".

Chiếc quần này được bán với giá 440 USD (khoảng 11 triệu đồng) và đang cháy hàng. (Ảnh: Copernicus)

Ông Kressley cho biết: “Thời trang trước đây được thúc đẩy bởi các nhà thiết kế và văn hóa nhưng hiện nay, theo nhiều phong cách lại được thúc đẩy bởi mạng xã hội. Chúng ta đang thấy ngày càng có nhiều ý tưởng khác thường nhưng không hẳn là tốt hơn”.

Kressley cho rằng hầu hết các thiết kế kỳ lạ chỉ là “mồi nhử nhấp chuột” được sử dụng để thu hút “sự chú ý và tương tác với hy vọng thúc đẩy doanh số bán hàng”.

Và khi nói đến kiểu dáng một chân, chuyên gia dự báo thời trang cho biết những chiếc quần jeans khoe chân không có cơ hội nào cả: “Tôi hy vọng những sản phẩm này luôn được giảm giá 50%!”.

Chuyên gia thời trang Carson Kressley.

Đây không phải là lần đầu tiên thương hiệu Coperni thử nghiệm phong cách bất đối xứng. Hãng đã chọn người mẫu Amelia Gray (23 tuổi) trình diễn bộ quần âu có độ dài "nửa nọ nửa kia" hồi tháng 10 năm ngoái. Bottega Veneta và Louis Vuitton cũng ra mắt những kiểu dáng tương tự vào cuối mùa thu năm 2024.

Gray xuất hiện trên sàn catwalk của Coperni trong bộ đồ bó một chân vào cuối năm 2024. (Ảnh: Getty Images)

Quần jeans denim một ống đang thống trị như xu hướng thời trang thịnh hành năm 2025 nhờ những người đi đầu xu hướng như Kendrick Lamar, người gần đây đã hồi sinh cơn sốt quần jeans ống loe. Các nhà sản xuất quần áo đang buộc phải suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ.