Vị quan nào phò tá 2 triều đại nhà Lê, từng viết hịch vạch tội bạo chúa?

D

Viết 100 bài thơ sau một đêm

Cuốn Những người thầy trong sử Việt viết, năm 1513 sứ thần Trung Quốc mang sắc phong An Nam quốc vương cho vua Lê Tương Dực, Lương Đắc Bằng được lệnh tiếp đón. Để thử tài giới nho học An Nam, sứ đã đưa ra tập thơ 100 bài, bảo ông họa lại.

"Chỉ một đêm, sáng hôm sau Lương Đắc Bằng đã họa xong. Họ khen là kỳ tài và hứa mang về nước để in", sách viết.