Uống nước dừa với chanh có tác dụng gì?

(VTC News) -

Tác dụng của nước dừa và nước chanh với sức khoẻ

Chanh và nước dừa đều rất tốt cho sức khoẻ. Hai loại nước này cũng được nhiều người lựa chọn uống trong mùa hè. Dưới đây là tác dụng của từng loại nước đối với sức khoẻ.

Nước dừa có gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, nước dừa là nguồn nước tinh khiết nhất, là chất lỏng trong suốt hoặc hơi đục, nằm trong phần ruột rỗng của dừa. Loại nước này được con người khai thác để sử dụng như một thứ nước giải khát từ thiên nhiên. Nước dừa có vị thơm bùi đặc trưng, vị ngọt thanh mát. Cần phân biệt nước dừa và nước cốt dừa vì nước cốt dừa là phần nước và dầu béo được tinh chế từ phần cơm dừa.

Người ta ưa chuộng nước dừa không chỉ vì hương vị thơm ngon của nó mà còn nhờ giá trị dinh dưỡng do nó đem lại. Đặc biệt ở những vùng có khí hậu nhiệt đới nắng nóng, bên cạnh nước dừa tinh khiết được lấy ra từ những trái dừa tươi xanh, người dân còn uống nước dừa được sản xuất theo dạng lon hoặc đóng chai. Ngoài công dụng giải khát, loại nước này còn được dùng thay thế cho chất bù điện giải, dùng làm thuốc và sử dụng trong làm đẹp, nấu ăn.

Ít ai biết trong nước dừa lại chứa hàm lượng dưỡng chất vô cùng dồi dào, điển hình là các axit amin và glucose, thêm vào đó là những chất điện giải như natri, kali và magiê. Tuy nhiên dừa non và dừa trưởng thành lại có sự khác biệt nhỏ về thành phần các chất dinh dưỡng. Cụ thể là trong dừa non thì tổng hàm lượng phenolic và đường sẽ lớn hơn so với dừa trưởng thành, trong khi đó dừa trưởng thành lại có giá trị pH, kali và nồng độ protein cao hơn.

Nước chanh có gì?

Nước chanh là loại thức uống không chỉ dễ pha chế, mà còn mang nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Thành phần dinh dưỡng trong nước chanh có thể khác nhau, phụ thuộc vào giống chanh, kích cỡ và mức độ chín. Một trái chanh trung bình nặng khoảng 65 gram, bao gồm cả vỏ, chứa khoảng 57,8 gram nước, 18,8 kilocalo, 1 gram đạm, 1 gram chất béo, 6,06 gram carbohydrat và 1,82 gram chất xơ.

Chanh cũng là loại quả giàu vitamin C. Trung bình, một quả chanh chứa 34 miligam vitamin C, giúp cơ thể duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh, loại bỏ gốc tự do (các chất gây hại có thể thúc đẩy bệnh ung thư), hỗ trợ quá trình sinh collagen và hấp thụ sắt từ thực phẩm. Uống một ly nước chanh gần như cung cấp đủ lượng vitamin C mà chúng ta cần mỗi ngày.

Một số nghiên cứu cho thấy, uống nước chanh có thể giúp ngăn ngừa một số loại sỏi thận. Thêm chanh vào nước cũng giúp chúng ta uống được nhiều nước hơn. Uống đủ nước và đi tiểu tiện thường xuyên cũng là cách phòng ngừa và điều trị sỏi thận hiệu quả.

Kết hợp nước dừa cùng chanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ

Uống nước dừa với chanh có tác dụng gì?

Chanh và dừa đều là hai thức uống tốt cho sức khoẻ. Vậy, kết hợp chanh và nước dừa cơ thể bạn sẽ nhận được lợi ích gì?

Báo Lao động dẫn nguồn trang Indianexpress cho biết, theo tiến sĩ Dilip Gude, bác sĩ tư vấn cao cấp tại Bệnh viện Yashoda, Hyderabad (Ấn Độ) kết hợp chanh và dừa cơ thể sẽ nhận được những tác dụng dưới đây:

Tăng cường hydrat hóa và bổ sung chất điện giải

Nước dừa là nguồn chất điện giải tự nhiên, đặc biệt là kali, giúp bổ sung chất lỏng bị mất qua đêm.

Tiến sĩ Gude nhấn mạnh giá trị của nó bởi nguồn chất điện giải mạnh mẽ. Ngoài ra, nước chanh cũng chứa lượng nhỏ chất điện giải, khả năng mang lại lợi ích cho các vận động viên hoặc những người đổ mồ hôi nhiều.

Tăng cường khả năng miễn dịch và giảm viêm

Tiến sĩ Gude nhấn mạnh đến việc bổ sung nước cốt chanh, một nguồn vitamin C có đặc tính chống viêm, có thể tăng cường khả năng miễn dịch khi kết hợp với đặc tính kháng virus, kháng khuẩn tương tự như nước dừa.

Cải thiện huyết áp và sức khỏe tim mạch

Tiến sĩ Gude khẳng định các đặc tính có thể kiểm soát huyết áp và lợi ích lâu dài cho sức khỏe tim mạch của nước dừa.

Quản lý chất lượng đường trong máu

Nước dừa có thể giúp bệnh nhân tiểu đường bằng cách cải thiện tình trạng kháng insulin.

Phòng sỏi thận

Sự kết hợp giữa nước dừa và nước chanh cũng có thể giúp ngăn sự hình thành và kiểm soát sỏi thận ở một số bệnh nhân mắc bệnh thận.

Làn da khỏe mạnh

Việc tiêu thụ loại đồ uống này trong thời gian dài có thể giúp da khỏe mạnh hơn.

Lưu ý: Tuy nước chanh dừa tốt cho sức khoẻ nhưng việc sử dụng hằng ngày có thể dẫn đến lượng đường cao hơn trong cơ thể. Hãy cân nhắc lượng tiêu thụ nạp vào hoặc pha thêm với nước thông thường.