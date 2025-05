Từng ủng hộ ông Trump thắng cử nhiệm kỳ đầu, vì sao cử tri độc lập 'quay xe'?

(VTC News) -

Trong cuộc bầu cử năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thành công thu hút nhiều cử tri độc lập, những người kỳ vọng vào một nhà lãnh đạo có tư duy kinh doanh nhằm tái thiết nền kinh tế Mỹ. Nhưng khi bước vào nhiệm kỳ thứ hai, niềm tin ấy đang dần lung lay.

Niềm tin dần lung lay

Lisa Kirk, một nhân viên bán hàng lâu năm tại Home Depot ở Georgia, từng bỏ phiếu cho ông Trump với niềm tin rằng ông sẽ đưa đất nước “hoạt động như một doanh nghiệp hiệu quả”.

Bà kỳ vọng một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và ít can thiệp chính phủ. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, bà cảm thấy "thất vọng và tức giận" khi chứng kiến các chính sách thương mại của Tổng thống Trump khiến thị trường chứng khoán biến động dữ dội, kéo theo thiệt hại tài chính cho nhiều người lao động trung lưu.

“Tôi đã hy vọng ông Trump sẽ đưa đất nước đi lên”, bà Kirk nói. “Nhưng thực tế, chúng tôi đang tụt hậu”.

Bà Lisa Kirk, cử tri độc lập ủng hộ Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu. (Ảnh: The Washington Post)

Theo khảo sát mới nhất của The Washington Post và ABC News, mức tín nhiệm của Tổng thống Trump trong nhóm cử tri độc lập đã giảm hơn 25 điểm so với đầu nhiệm kỳ. Một phần nguyên nhân là do cách ông Trump tái cấu trúc chính phủ: ông sa thải hàng loạt quan chức cấp cao, làm suy yếu vai trò kiểm soát của quốc hội và tòa án – những trụ cột của nền dân chủ Mỹ.

Ngoài ra, một số cử tri tỏ ra lo lắng trước sự suy giảm vai trò lãnh đạo toàn cầu của nước Mỹ. Các động thái rút khỏi các hiệp định quốc tế và căng thẳng ngoại giao với các đồng minh khiến nhiều người cảm thấy Mỹ đang dần đánh mất vị thế. “Nước Mỹ từng được thế giới kính trọng. Giờ thì khác rồi”, bà Kirk thở dài.

Ủng hộ mục tiêu, bất mãn cách thức thực hiện

Dù nhiều người thất vọng với cách điều hành của Tổng thống Trump, họ vẫn đồng tình với một số mục tiêu ông theo đuổi, như tái công nghiệp hóa và kiểm soát chi tiêu công. Tuy nhiên, cách thực hiện đầy tranh cãi của ông đã làm dấy lên sự bất mãn.

Marcus Whittley, một cử tri độc lập 36 tuổi ở Arizona, cho biết anh từng hào hứng ủng hộ ông Trump vì tin vào lời hứa đưa việc làm sản xuất trở lại Mỹ. Nhưng anh thất vọng sâu sắc khi chứng kiến Tổng thống chọn những cộng sự thiếu năng lực, thiên vị chính trị hơn là tuyển chọn vì chuyên môn. Anh nhấn mạnh: "Mục tiêu thì đúng, nhưng phương pháp thì sai hoàn toàn".

Anh Whittley cũng bày tỏ quan ngại trước việc ông Trump gia tăng quyền lực hành pháp, gây sức ép với các thẩm phán liên bang và công khai chỉ trích các cơ quan độc lập. “Tôi đã mong một Tổng thống hành xử như người trưởng thành, có trách nhiệm. Nhưng những gì tôi thấy lại là sự hỗn loạn”.

Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn của phóng viên bên ngoài Nhà Trắng vào ngày 3/4, ngày ông công bố áp thuế đối ứng (Ảnh: The Washington Post)

Ranger Kling, một cử tri 32 tuổi ở Pennsylvania, cho biết mặc dù anh bực bội với một số quyết định của ông Trump, anh vẫn cân nhắc bỏ phiếu cho ông lần nữa vì không tin tưởng Đảng Dân chủ. "Họ không đưa ra được giải pháp nào khả thi", anh Kling nói. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận mình cảm thấy "mệt mỏi" với những cuộc chiến cá nhân không hồi kết của ông Trump.

Lisa Kirk, người từng bỏ phiếu cho ông Trump năm 2020, giờ cho biết bà "không chắc sẽ làm như vậy lần nữa". Bà nói: "Tôi không còn tin rằng ông ấy đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân”.

Từ những ý kiến này, có thể thấy tình trạng “ủng hộ trong bất mãn” đang lan rộng, đó là người dân vẫn đồng tình với một số chính sách cốt lõi, nhưng ngày càng mất kiên nhẫn với cách ông Trump thực hiện chúng.

Hai đảng chật vật lấy lòng cử tri độc lập

Không chỉ Tổng thống Trump đối mặt với sự thất vọng, mà cả đảng Dân chủ cũng đang gặp khó khăn trong việc thu hút nhóm cử tri độc lập ngày càng hoài nghi.

Jeff Horwitt, nhà thăm dò kỳ cựu của Hart Research Associates, cảnh báo: "Nếu chỉ nhìn vào sự tụt giảm tín nhiệm của ông Trump mà cho rằng Dân chủ sẽ chiến thắng dễ dàng thì đó là sai lầm nghiêm trọng. Người dân đang mất niềm tin vào cả hệ thống chính trị".

Faye Tietz, một phụ nữ 68 tuổi ở Wisconsin, cho biết bà từng bỏ phiếu cho ông Trump năm 2020 với hy vọng ông sẽ bảo vệ hệ thống an sinh xã hội. Nhưng khi ông công bố kế hoạch cắt giảm ngân sách của Medicare và Social Security, bà cảm thấy bị "phản bội". “Chúng tôi làm việc cả đời để được hưởng những chương trình đó”, bà Tietz nói. “Giờ thì ông ta định lấy đi tất cả”.

Người dân biểu tình phản đối chính sách cắt giảm ngân sách của Medicare và Social Security (Ảnh: The Washington Post)

Bà Tietz cũng tỏ ra hoài nghi với đảng Dân chủ, cho rằng họ không thực sự lắng nghe người lao động. "Họ chỉ quan tâm tới các vấn đề bên lề, mà không giải quyết được những điều quan trọng nhất, đó là giá cả leo thang, lương thấp và hệ thống y tế tồi tệ", bà nhấn mạnh.

Một khảo sát khác của NBC News cho thấy chỉ 19% cử tri độc lập cho biết họ “rất hài lòng” với các chính sách chính trị hiện tại, trong khi hơn 50% bày tỏ “rất không hài lòng”. Điều này cho thấy một nguy cơ lớn cho cả hai Đảng: nếu không thay đổi, họ sẽ phải đối mặt với làn sóng tẩy chay bầu cử hoặc bỏ phiếu cho các ứng viên bên ngoài.

Những phản hồi từ các ứng viên Kirk, Whittley, Kling và Tietz chỉ là đại diện nhỏ cho một làn sóng lớn hơn trong lòng nước Mỹ, đó là cử tri độc lập ngày càng đòi hỏi không chỉ lời hứa mà còn hành động thực chất, chuyên nghiệp, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.