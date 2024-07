(VTC News) -

Theo bác sĩ Hà Hải Nam, Phó trưởng Khoa Ngoại 1, Bệnh viện K, quả dừa rất thông dụng với chúng ta. Nhiều người cho rằng, việc uống nước dừa còn có tác dụng hơn là uống nhiều loại thảo dược quý hiếm. Tuy vậy, những người này nên hạn chế uống nước dừa.

Người huyết áp thấp: Do nước dừa tác dụng hạ huyết áp, nếu trên nền người huyết áp thấp sẵn, nó có thể gây hoa mắt chóng mặt xây xẩm mặt mày.

Người dễ bị dị ứng: Một số người bị dị ứng nước dừa dẫn tới việc đi ngoài phân lỏng liên tục sau khi uống.

Người bị tăng kali máu: Người tình trạng tăng kali máu (mệt mỏi, suy nhược, đánh trống ngực, co cơ, liệt, dị cảm) do suy thận dẫn tới lượng máu tới tim giảm, tim đập nhanh. Những người này không nên dùng nước dừa do thành phần nước dừa có chứa nhiều kali.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với 3 nhóm người. (Ảnh minh hoạ)

Lợi ích của nước dừa

Quả dừa non khi hình thành chứa nước bên trong. Từ lúc đó cho tới khi già đi (khoảng 10-12 tháng), nước dừa sẽ “chín” và lắng xuống, tạo thành “cùi” dừa như chúng ta thấy. Tuy vậy, ăn dừa và uống nước dừa 6-7 tháng tuổi mới là ngon nhất.

Trong nước dừa, 94% là nước tinh khiết và rất ít chất béo. Trong 200-250ml nước dừa có 60calo, 15gr Cacbonhydrate, 8gr đường, 4% nhu cầu canxi, 4% nhu cầu magie, 2% nhu cầu phospho, 15% nhu cầu kali hàng ngày của cơ thể cũng như nhiều khoáng chất quan trọng khác.

Chống oxy hoá

Việc các tế bào bị oxy hoá khiến cơ thể bị lão hoá nhanh chóng, da nhăn nheo, tạo ra các gốc tự do gây nên các bệnh nguy hiểm trong đó có ung thư. Một nghiên cứu trong năm 2012 trên động vật thực nghiệm bị đái tháo đường kháng insulin cho thấy, việc cho động vật uống nước dừa đã làm giảm hoạt động của các gốc tự do, từ đó dẫn tới làm giảm hoạt động oxy hoá.

Một nghiên cứu khác cũng trên động vật cho thấy, tế bào gan bị tổn thương có thể được hồi phục rất tốt nếu được uống nước dừa so với số động vật không được uống. Năm 2016, các nhà khoa học phát hiện, nước dừa có thể làm giảm quá trình oxy hoá, từ đó làm giảm lượng cholesterol ở loài động vật bị rối loạn chuyển hoá mỡ.

Cải thiện sức khoẻ cho người tiểu đường

Nghiên cứu năm 2015 trên chuột bạch bị mắc tiểu đường được cho uống nước dừa thường xuyên đã duy trì lượng đường trong máu và nồng độ HbA1C (chỉ số đánh giá lượng đường huyết trung bình trong vài tháng) tốt hơn với những con không được uống nước dừa.

Năm 2021 cũng là nghiên cứu trên chuột đã cho thấy, nước dừa làm giảm nồng độ đường máu ở những con chuột tiểu đường. Nước dừa chứa magie, giúp làm tăng độ nhạy cảm với Insulin và giảm đường huyết ở người mắc tiểu đường type II và tiền tiểu đường.

Giảm nguy cơ suy thận

Sỏi thận thường do muối canxioxalat kết hợp các hợp chất khác tạo thành tinh thể lắng đọng trong thận, chính nó sẽ tạo thành những viên sỏi nhỏ. Nước dừa ngăn không cho tinh thể dính vào thận và các bộ phận khác của đường tiết niệu (niệu quản, bàng quang), làm giảm số lượng tinh thể hình thành trong nước tiểu, đào thải cặn bã do vậy nguy cơ hình thành sỏi thấp.