(VTC News) -

Tác dụng của đậu xanh

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS Vũ Quốc Trung cho biết, đậu xanh vị ngọt, tính mát, không độc, lợi về kinh tâm, vị.

Công dụng:Thanh nhiệt giải độc, giảm nóng, lợi thuỷ, chữa các bệnh nắng nóng phiền khát, phòng ngừa cảm nắng, say nắng, phù thũng, tiêu tích nhiệt, giải nhiều loại chất độc dẫn đến phiền táo, rối loạn trong cơ thể, nôn mửa, khát nước.

Theo các nghiên cứu hiện đại, đậu xanh chủ yếu hàm chứa chất albumin, chất mỡ, chất đường, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1 và B2, acid amin.

Uống nước đậu xanh hàng ngày có tốt không?

Nước đậu xanh tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không nên uống hàng ngày. Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, không nên sử dụng đậu xanh quá nhiều. Người lớn chỉ nên dùng đậu xanh 2-3 lần trong tuần.

Uống nước đậu xanh đúng điều lượng sẽ nhận được những tác dụng sau:

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Đậu xanh chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, rất tốt với hệ tiêu hóa. Tác dụng của chất xơ trong đậu xanh chính là thúc đẩy quá trình tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, hạn chế tình trạng khó tiêu và những vấn đề về đường tiêu hóa.

Giúp thanh nhiệt, giải độc

Các thành phần dinh dưỡng trong đậu xanh, đặc biệt là các loại vitamin và khoáng chất có thể giúp thanh nhiệt, giải độc, trị mụn nhọt. Trong Đông y, đậu xanh chính là vị thuốc có vai trò làm mát cơ thể hiệu quả.

Uống nước đậu xanh hàng ngày có tốt là băn khoăn của nhiều?

Tăng cường miễn dịch

Chất chống oxy hóa và vitamin A trong đậu xanh có thể giúp chống viêm và giúp hệ miễn dịch của bạn hoạt động tốt hơn.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Ăn đậu xanh có thể giúp bạn kiểm soát tốt lượng cholesterol. Bên cạnh đó, đậu xanh còn có nhiều vitamin A, vitamin C và một số chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ gây mảng bám động mạch và từ đó phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Hơn nữa, loại thực phẩm này còn có chứa kali và magie giúp ổn định huyết áp hiệu quả.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Với hàm lượng chất xơ và chất đạm cao, người tiểu đường ăn đậu xanh sẽ giúp kiểm soát hấp thu đường, giảm đường giải phóng ồ ạt trong máu gây biến chứng. Ngoài ra, ăn đậu xanh còn bổ sung các chất chống oxy hóa điển hình là isovitexin, vitexin có tác dụng làm giảm đường huyết, tăng độ nhạy và tăng hoạt động của insulin.

Ăn đậu xanh cùng chế độ dinh dưỡng phù hợp cũng là cách hỗ trợ điều trị bệnh, giúp kiểm soát đái tháo đường hiệu quả.

Phòng chống ung thư

Một số thành phần trong đậu xanh chẳng hạn như gamma-tocopherol, phytosterol, saponin,… là những chất có đặc tính chống ung thư. Bên cạnh đó, Lipid, glucid, protid trong đậu xanh cũng mang đến nhiều lợi ích trong việc chống oxy hóa.

Trong phần nhân màu vàng của loại đậu này có chứa coumestrol - dưỡng chất này có thể chống lại các gốc tự do mạnh mẽ hơn 50 lần so với vitamin E và hơn 20 lần so với vitamin C. Vì thế, ăn đậu xanh có thể giúp phòng chống nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng và một số bệnh đường ruột.

Cải thiện thị lực

Một trong những tác dụng của đậu xanh là giúp chúng ta cải thiện thị lực. Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa trong đậu xanh và tác dụng tốt đối với sức khỏe đôi mắt, đặc biệt là ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do lão hóa.

Lưu ý:

Người bị viêm dạ dày và đường ruột mạn tính, viêm gan mạn tính, chức năng tuyến giáp trạng giảm và những người bị bệnh đái đường: Trong thời gian uống thuốc không nên ăn nhiều đậu xanh.