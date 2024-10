(VTC News) -

Các loại đậu không chỉ giàu chất xơ mà còn giàu protein, mà còn giúp người ăn có cảm giác no và thỏa mãn nhu cầu ăn, vì vậy mọi người xu hướng ăn ít những thứ khác hơn.

Các loại đậu còn chứa nhiều kali, magie, folate và các chất dinh dưỡng thực vật khác có liên quan đến việc hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Chỉ cần 1/2 cốc đậu nấu chín hàng ngày có thể làm giảm cholesterol. Giống như tất cả các loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ hòa tan, đậu giúp liên kết cholesterol và giữ cho nó không bị hấp thụ trong ruột. Khi chất xơ được lên men, nó tạo ra những thay đổi trong các acid béo mạch ngắn có thể ức chế sự hình thành cholesterol.

Đậu nành, đậu xanh, đậu đen là những loại đậu quen thuộc của người dân Việt Nam. Vậy, đậu nành, đậu xanh, đậu đen có tác dụng gì?

Đậu xanh giúp thanh nhiệt, giải độc

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, thành phần dinh dưỡng trong 100g đậu xanh gồm: 31 calo, 6,97g Cacbonhidrat, 2,7g chất xơ, 0,22g chất béo, 1,8g chất đạm, 35 mcg vitamin A, 0.141 mg Vitamin B6, 12.2 mg Vitamin C, 14.4 mcg Vitamin K, 33 mcg Axit Folic, 37 mg Canxi, 1, 03 mg Sắt, 25 mg MagiE, 38 mg Phốt pho, 211 mg Kali, 19 mcg Fluorua,… và một số dưỡng chất khác.

Dưới đây là một số tác dụng của đậu xanh đối với sức khỏe nếu bạn biết cách sử dụng loại thực phẩm này hợp lý:

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa:Đậu xanh chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, rất tốt đối với hệ tiêu hóa. Tác dụng của chất xơ trong đậu xanh chính là thúc đẩy quá trình tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, hạn chế tình trạng khó tiêu và những vấn đề về đường tiêu hóa.

Giúp thanh nhiệt, giải độc:Các thành phần dinh dưỡng trong đậu xanh, đặc biệt là các loại vitamin và khoáng chất có thể giúp thanh nhiệt, giải độc, trị mụn nhọt. Trong Đông y, đậu xanh chính là vị thuốc có vai trò làm mát cơ thể rất hiệu quả.

Tăng cường miễn dịch:Chất chống oxy hóa và vitamin A trong đậu xanh có thể giúp chống viêm và giúp hệ miễn dịch của bạn hoạt động tốt hơn.

Đậu nành, đậu xanh, đậu đen có tác dụng gì?

Tăng cường sức khỏe tim mạch:Ăn đậu xanh có thể giúp bạn kiểm soát tốt lượng cholesterol. Bên cạnh đó, đậu xanh còn chứa nhiều vitamin A, vitamin C và một số chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ gây mảng bám động mạch và từ đó phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Hơn nữa, loại thực phẩm này còn có chứa kali và magie giúp ổn định huyết áp hiệu quả.

Phòng chống ung thư:Một số thành phần trong đậu xanh chẳng hạn như gamma-tocopherol, phytosterol, saponin,… là những chất có đặc tính chống ung thư. Bên cạnh đó, Lipid, glucid, protid trong đậu xanh cũng mang đến nhiều lợi ích trong việc chống oxy hóa.

Trong phần nhân màu vàng của loại đậu này chứa coumestrol - dưỡng chất này có thể chống lại các gốc tự do mạnh mẽ hơn 50 lần so với vitamin E và hơn 20 lần so với vitamin C. Chính vì thế, ăn đậu xanh có thể giúp phòng chống nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng và một số bệnh đường ruột.

Đậu nành có tác dụng gì?

Đậu nành là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein thực vật. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy công dụng của đậu nành giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu - nguyên nhân gây ra các bệnh lý về tim mạch.

Đậu nành có hàm lượng protein cao và ít chất béo bão hòa. Nó cũng chứa lượng lớn chất xơ và các acid béo omega-3 tương tự trong cá. Ngay cả các sản phẩm sữa đậu nành cũng được phát hiện là giúp giảm cholesterol LDL, ngoài ra không chứa cholesterol tốt cho sức khỏe trái tim.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời ThS.BS Nguyễn Xuân Tuấn cho biết, mỗi ly sữa đậu nành còn chứa khoảng 20mg isoflavones, giúp ức chế sự hình thành mảng bám trên thành động mạch, ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Đậu đen có tác dụng gì?

Đậu đen chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật, protein, kali, chất xơ, vitamin B6 và folate. Sự kết hợp các chất dinh dưỡng đó có nghĩa là loại đậu quen thuộc này có thể làm giảm cholesterol. Hàm lượng chất xơ cao và ít chất béo giúp giảm tổng lượng cholesterol trong máu, hỗ trợ giảm cân và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Trên đây là những tác dụng của đậu xanh, đậu đen, đậu nành. Mỗi loại đậu đều có tác dụng tốt cho sức khoẻ nếu như bạn sử dụng hợp lý.