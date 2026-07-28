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Xuất bản ngày 28/07/2026 07:07 AM
Xuất bản ngày 28/07/2026 07:07 AM

Giải mã câu đố 'Bay không cánh, khóc không mắt' khiến nhiều người bó tay

(VTC News) -

Bạn có tự tin vào khả năng quan sát và tư duy logic của mình trước những câu đố mẹo "tôi có thể bay nhưng không có cánh, tôi có thể khóc nhưng không có mắt?"

Hãy tưởng tượng về một sự vật kỳ lạ có khả năng tự do bay lượn trên không trung dù chẳng hề sở hữu bất kỳ đôi cánh nào. Không dừng lại ở đó, nó còn có thể rơi nước mắt mà lại hoàn toàn không có đôi mắt để nhìn đời.

Liệu đây là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, nhân vật trong truyện cổ tích hay đơn giản là một ẩn số ẩn chứa đầy sự bất ngờ? Sự tò mò chắc chắn sẽ thôi thúc trí tưởng tượng của bạn bay xa để tìm kiếm lời giải thích hợp lý nhất.

Mỗi chi tiết đưa ra giống như một bức tranh huyền bí kích thích mọi giác quan và tư duy sáng tạo của người nghe. Bạn có đủ tinh tế và sắc bén để nhận ra bản chất thực sự của sự vật kỳ lạ này ngay lập tức?

Hãy dừng lại một chút, suy ngẫm thật kỹ và cùng khám phá ẩn số hấp dẫn này ngay sau đây!

Tôi có thể bay nhưng không có cánh, tôi có thể khóc nhưng không có mắt? (Ảnh minh họa)

Tôi có thể bay nhưng không có cánh, tôi có thể khóc nhưng không có mắt? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

KHÁNH SƠN
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