Từ 24/5, áp dụng phương án thu phí mới khi kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 22/5, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi Khu Quản lý đường bộ IV, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty TNHH thu phí tự động VETC và Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) để triển khai phương án thu phí mới.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc điều chỉnh này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng sau cuộc họp ngày 20/5 và trên cơ sở thống nhất giữa các đơn vị liên quan ngày 21/5.

Theo phương án được đề xuất, đối với các phương tiện không có thông tin đầu vào, hệ thống sẽ tạo giao dịch OTC tại các làn thu phí đầu ra. Đối với phương tiện đã có thông tin đầu vào nhưng sau 3 giờ hoặc theo tình hình thực tế vẫn chưa có dữ liệu đầu ra, hệ thống sẽ tính và thu phí với điểm đầu ra tại nút giao với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị khẩn trương nghiên cứu, triển khai vận hành phương án thu phí ngay trong ngày 24/5 nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức giao thông khi tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác.

Trong đó, VEC được giao nghiên cứu phương án tổ chức giao thông, bố trí riêng các làn thu phí đầu ra cho phương tiện đi từ tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để bảo đảm an toàn và thông suốt.

Như vậy, dự kiến ngày 24/5, ô tô từ TP.HCM đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có thể kết nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao Long Thành.

Trước đó, từ ngày 18/5, khi dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe, đường Bưng Môn bị rào chắn khiến ô tô từ TP.HCM đi Vũng Tàu không có lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, gồm ba dự án thành phần. Tuyến đường được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian đi từ TP.HCM đến Vũng Tàu còn khoảng 70 phút.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hiện là tuyến đường có mật độ phương tiện lớn bậc nhất khu vực phía Nam. Vào cuối tuần hoặc dịp lễ, tình trạng ùn xe thường xuyên xảy ra, đặc biệt tại khu vực trạm thu phí và nút giao Long Thành.

Việc bổ sung phương án thu phí mới là bước chuẩn bị cần thiết khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối vào mạng lưới cao tốc hiện hữu.