Ca sĩ Ngọc Sơn: U60 độc thân, ăn chay, sống trong biệt thự dát vàng trăm tỷ đồng

Ca sĩ Ngọc Sơn tên thật Phạm Ngọc Sơn, sinh năm 1968, quê gốc Quảng Nam - Đà Nẵng, sinh ra tại Hải Phòng. Ông là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất của dòng nhạc trữ tình, bolero tại Việt Nam và gắn liền với biệt danh “Ông hoàng nhạc sến”.

''Ông hoàng nhạc sến" có cát-sê thuộc hàng cao nhất thị trường

Ít ai biết rằng thời nhỏ, nam danh ca từng là cậu bé hiếu động và thường xuyên bày trò nghịch ngợm cùng hai em trai là Ngọc Hải, Ngọc Hà. Dù cha làm nghề giáo, gia đình ông lại có truyền thống yêu nghệ thuật nên từ nhỏ Ngọc Sơn đã sớm bộc lộ niềm đam mê ca hát.

Năm 1987, ông liên tiếp giành 5 giải thưởng tại các hội thi ca nhạc quần chúng cấp tỉnh và thị xã. Đây cũng là bước ngoặt giúp Ngọc Sơn lọt vào mắt xanh của đoàn tuyển sinh Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 trong chuyến tuyển sinh tại Bạc Liêu.

Sau khi lên TP.HCM học diễn viên, Ngọc Sơn quyết định chuyển sang theo học thanh nhạc. Chính lựa chọn này đã mở ra con đường âm nhạc chuyên nghiệp cho ông.

Năm 1989, phần trình diễn ca khúc Thuyền và biển tại Liên hoan Ca múa nhạc nhẹ toàn quốc giúp Ngọc Sơn vụt sáng thành hiện tượng. Ông giành danh hiệu “Ngôi sao nhạc nhẹ” cùng giải “Ca sĩ được yêu thích nhất”.

Chỉ trong thời gian ngắn, từ một ca sĩ hát lót, Ngọc Sơn trở thành ngôi sao hàng đầu với lịch diễn dày đặc và mức cát-xê thuộc hàng cao nhất thị trường.

Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Tình cha, Lòng mẹ, Vầng trăng cô đơn, Giận hờn, Đêm cuối, Đường đến vinh quang…

Sở hữu biệt thự dát vàng, tài sản khủng

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Sơn sở hữu khối tài sản lớn cùng lối sống gây chú ý.

Nổi bật nhất là căn biệt thự mang tên “Thiên Niên Kỷ” nằm giữa trung tâm TP.HCM. Căn nhà có kiến trúc khác biệt với tông đỏ - vàng chủ đạo, sử dụng nhiều gỗ quý và nội thất cổ điển.

Theo Ngọc Sơn, toàn bộ phần nội thất trong biệt thự đều làm bằng gỗ quý hiếm, chạm khắc rồng phượng tỉ mỉ. Danh ca còn lắp đặt phòng thu âm, phòng tập gym ngay trong biệt thự. Ngọc Sơn từng rao bán căn biệt thự tên này với giá 5 triệu USD (129 tỷ đồng).

Bên trong biệt thự, nam danh ca treo trang trọng chiếc xe đạp cũ từng gắn bó với những ngày đầu lập nghiệp như lời nhắc nhớ về quãng thời gian khó khăn. Được biết, để có khu đất xây dựng biệt thự này, gia đình ông từng bán 3 căn nhà.

Một thời, Ngọc Sơn còn gây xôn xao khi chi khoảng 1.000 cây vàng để đúc tượng chân dung của chính mình đặt trước cửa nhà.

Không chỉ nổi tiếng vì biệt thự xa hoa, Ngọc Sơn còn được xem là một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên sở hữu xe Cadillac limousine dài 6m vào thập niên 90.

Thời điểm đó, nam danh ca từng thuê vệ sĩ riêng để bảo vệ chiếc xe đặc biệt này khỏi bị trầy xước do người hiếu kỳ vây quanh.

Năm 2022, ông tiếp tục gây chú ý khi mua 4ha đất tại Bình Thuận (nay thuộc Lâm Đồng), đồng thời xây dựng nhà từ đường tiền tỷ tại quê nhà Quảng Nam - Đà Nẵng để tri ân dòng họ và làm nơi trú ẩn cho người dân mỗi mùa bão lũ.

Tuổi U60 sống độc thân, ăn chay

Dù nổi tiếng, giàu có và có lượng người hâm mộ đông đảo, Ngọc Sơn hiện vẫn sống độc thân. Nam danh ca từng nhiều lần chia sẻ mình vẫn là “trai tân” và cho rằng chuyện kết hôn còn phụ thuộc vào duyên số. Hiện tại, ông muốn tập trung cho âm nhạc, sáng tác và chăm sóc sức khỏe.

Ngọc Sơn duy trì lối sống lành mạnh nhiều năm qua với chế độ ăn chay, tập gym, boxing và đặc biệt yêu thích bóng bàn. Ông thậm chí cải tạo phòng khách rộng gần 300m2 thành khu tập luyện đa năng.

Có ngày, nam ca sĩ dành tới 6-7 tiếng liên tục để luyện bóng bàn. Ông còn sở hữu bộ sưu tập khoảng 40 cây vợt trị giá hàng tỷ đồng, trong đó có những chiếc gần 100 triệu đồng.

Không chỉ vậy, Ngọc Sơn còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ có thể sử dụng khoảng 10 ngoại ngữ khác nhau như tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật, Hoa.

Ở tuổi U60, Ngọc Sơn cho biết ông chưa từng nghĩ tới chuyện rời xa sân khấu. “Ngọn lửa yêu nghề trong tim tôi chưa bao giờ tắt”, nam danh ca chia sẻ.