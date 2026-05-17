Đoạn cao tốc qua Đồng Nai vướng đường điện cao, Cục CSGT khuyến cáo gì?

Theo dự kiến, từ 17h ngày 18/5, toàn bộ 54 km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được đưa vào khai thác đồng bộ. Cùng thời điểm này, nút giao Bưng Môn sẽ bị đóng để đảm bảo an toàn giao thông.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dù chỉ còn 2 ngày trước thời điểm dự kiến thông xe, dự án vẫn còn vướng hệ thống đường điện cao thế 110 kV tại khu vực Km5+260 chưa được cải tạo, di dời, khiến khoảng cách an toàn lưới điện chưa đáp ứng yêu cầu khai thác tuyến.

Ngày 16/5, Cục CSGT (Bộ Công an) có văn bản gửi Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai góp ý phương án tổ chức giao thông phục vụ khai thác tạm dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 19/5.

Đối với vị trí giao cắt đường điện 110 kV, Cục CSGT yêu cầu duy trì nhân sự giám sát thường xuyên và hoàn tất nâng tĩnh không đường dây đạt tối thiểu 9 m so với mặt đường trước ngày 19/5 nhằm đảm bảo an toàn khai thác.

Ngoài ra, Cục CSGT yêu cầu Ban QLDA khẩn trương hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật và an toàn giao thông trước khi đưa tuyến vào vận hành tạm thời. Trong đó, các nhà thầu phải tập trung hoàn thiện dải phân cách, tôn hộ lan, tôn sóng và hệ thống hàng rào B40 dọc tuyến để ngăn xe máy, xe thô sơ, người đi bộ và gia súc đi vào cao tốc.

Hệ thống biển báo giao thông, biển cấm dừng, cấm đỗ tại các nút giao, đường dẫn cũng phải được lắp đặt đầy đủ theo đúng quy chuẩn. Đồng thời, bổ sung biển hạn chế tốc độ phù hợp tại các đường nhánh.

Cục CSGT cũng yêu cầu thực hiện phân làn phương tiện, sơn trị số tốc độ dưới mặt đường cho từng làn xe, đảm bảo tốc độ khai thác phù hợp với thiết kế được phê duyệt.

Đáng chú ý, đơn vị quản lý phải hoàn thiện trạm kiểm soát tải trọng xe, hệ thống giám sát giao thông thông minh và xây dựng quy trình bàn giao dữ liệu camera giám sát cho lực lượng CSGT để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và xử lý vi phạm.

Về phương án tổ chức giao thông, tại vị trí Km16+000 - nút giao Bưng Môn, Cục CSGT đề nghị đóng hoàn toàn bằng hệ thống tôn hộ lan cứng do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi phương tiện nhập làn vào tuyến chính.

Tại điểm đầu tuyến Km0+000, nút giao Võ Nguyên Giáp, các đơn vị được yêu cầu bổ sung bảng chỉ dẫn phân luồng chi tiết và bố trí lực lượng trực chốt 24/24h để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Trong giai đoạn khai thác tạm, tuyến cao tốc chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông. Các phương tiện như xe máy, xe tải và xe khách trên 9 chỗ chưa được phép đi vào tuyến.

Đối với các tình huống cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông hoặc cho phương tiện đi ngược chiều trong trường hợp khẩn cấp, Cục CSGT nhấn mạnh việc triển khai phải do lực lượng CSGT chủ trì thực hiện.

Ngoài yêu cầu về hạ tầng và tổ chức giao thông, Cục CSGT đề nghị bổ sung quy chế phối hợp giữa lực lượng CSGT, đơn vị vận hành tuyến và cơ sở y tế địa phương; đồng thời cung cấp danh sách các cơ sở y tế, bãi cứu hộ gần nhất dọc tuyến để sẵn sàng xử lý sự cố phát sinh.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, chiều dài 53 km, đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 34 km gồm dự án thành phần 1 và 2; đoạn còn lại dài 19,5 km qua địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM, là dự án thành phần 3.

Theo phương án tổ chức giao thông, khi khai thác đồng bộ toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ có các nút giao hoàn chỉnh được đưa vào sử dụng gồm Võ Nguyên Giáp, đường 992 và Quốc lộ 56.

Riêng nút giao Long Thành khai thác một phần, còn nút giao sân bay và nút giao Tân Hiệp chưa đưa vào vận hành. Điểm vào tại Bưng Môn - lối lên cao tốc trong đợt thông xe trước - sẽ đóng để tránh xung đột giao thông và nguy cơ tai nạn.

Do đó, phương tiện từ TP.HCM đi Vũng Tàu có thể lựa chọn hai hướng lưu thông gồm: đi theo Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 51 - đường Võ Nguyên Giáp để vào cao tốc từ đầu tuyến; hoặc đi theo cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, sau đó rẽ vào nút Vành đai 3, nút 319 hoặc nút Quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình theo Quốc lộ 51.

Ở chiều ngược lại, phương tiện từ hướng Vũng Tàu có thể vào cao tốc từ nút giao Quốc lộ 56 và di chuyển ra các nút giao 992, Long Thành hoặc Võ Nguyên Giáp để về trung tâm TP.HCM.