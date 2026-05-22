Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm tra việc giảm lãi suất tại các NH thương mại

Nội dung công văn nêu rõ, qua theo dõi, thời gian qua vẫn còn hiện tượng một số ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh các khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn nhằm quán triệt việc thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026 về giảm mặt bằng lãi suất.

NHNN cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai nội dung chỉ đạo của Thống đốc tại công văn số 3972/NHNN-CSTT ngày 14/5/2026 liên quan đến việc kiểm tra giảm mặt bằng lãi suất tại các chi nhánh NHTM trên địa bàn.

Diễn biến lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 12 tháng tới tháng 5/2026. Nguồn: BVSC.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, NHNN chi nhánh các khu vực phải xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay về NHNN, gồm Thanh tra NHNN, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng và Vụ Chính sách tiền tệ.

Trước đó, từ cuối tháng 3/2026, NHNN đã yêu cầu các NHTM ổn định mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế. Đặc biệt, tại cuộc họp ngày 9/4/2026 do Thống đốc Phạm Đức Ấn chủ trì, đại diện các NHTM đã thống nhất chủ trương giảm lãi suất huy động và cho vay. Từ ngày 10-29/4, đã có hơn 30 NHTM công bố giảm lãi suất huy động.

Tuy nhiên, lãi suấthuy động có dấu hiệu tăng trở lại trong những ngày gần đây. Không ít các ngân hàng đang trả lãi suất thực tế cho người gửi tiền cao hơn so với lãi suất niêm yết.