TP.HCM gấp rút gỡ loạt 'nút thắt' cho siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ

Sau thời gian dài gần như “đóng băng”, dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1 - dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng) nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lãnh đạo TP.HCM liên tục thúc tiến độ tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, tài chính và quỹ đất thanh toán.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp triển khai Nghị quyết của Chính phủ liên quan tháo gỡ khó khăn cho dự án, nhiều sở ngành được giao nhiệm vụ cụ thể với các mốc thời gian gấp rút ngay trong tháng 5 và tháng 6/2026.

Động thái này được xem là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực đưa công trình chống ngập lớn nhất TP.HCM trở lại guồng thi công sau nhiều năm dự án “đóng băng”.

Tập trung xử lý “điểm nghẽn” quỹ đất và vốn tín dụng

Một trong những vấn đề trọng tâm được TP.HCM ưu tiên xử lý là cơ chế thanh toán hợp đồng BT bằng quỹ đất - nguyên nhân chính khiến dự án kéo dài trong nhiều năm.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; đồng thời tham mưu UBND TP.HCM báo cáo tiến độ thực hiện trước ngày 30/5.

Sở Tài chính cũng phải tổ chức đàm phán phụ lục hợp đồng BT với nhà đầu tư liên quan việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và quỹ đất thanh toán. Thành phố yêu cầu quá trình đàm phán được triển khai song song với thủ tục pháp lý để có thể ký phụ lục hợp đồng ngay khi hoàn tất hồ sơ, báo cáo trước ngày 30/6.

Sau gần một thập kỷ, dự án chống ngập 10.000 tỷ đang được TP.HCM gỡ nút thắt.

Song song đó, TP.HCM yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện các thủ tục đầu tư nhằm đáp ứng điều kiện giải ngân vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng như nhà đầu tư.

Đây được xem là mắt xích quan trọng để khơi thông nguồn vốn cho dự án sau thời gian dài gián đoạn.

Về phía Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo TP.HCM giao khẩn trương xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 3 khu đất đã có quyết định giao đất cho nhà đầu tư, hoàn thành trước ngày 30/5.

Trên thực tế, việc TP.HCM thúc đẩy rà soát, bổ sung quỹ đất và hoàn thiện thủ tục pháp lý cho thấy thành phố đang tập trung tháo gỡ “nút thắt” lớn nhất của dự án là cơ chế thanh toán BT.

Rà soát quỹ đất thay thế, tăng tốc hoàn thiện công trường sau tái khởi động

Liên quan các khu đất thanh toán cho nhà đầu tư, UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM đề xuất loại bỏ khu đất tại 299 Đào Trí (phường Phú Thuận) và khu đất 4,2 ha tại phường Phước Long khỏi hợp đồng BT và phụ lục hợp đồng BT do không đủ điều kiện pháp lý.

Thay vào đó, TP.HCM đề xuất bổ sung hai khu đất khác gồm khu đất số 79B Lý Thường Kiệt (phường Tân Hòa) và khu đất số 257 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh).

Việc rà soát lại quỹ đất thanh toán được xem là động thái nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp, chậm trễ hoặc đội chi phí trong quá trình thực hiện hợp đồng BT.

Đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group - chủ đầu tư) cho biết, dự án hiện bước vào giai đoạn nước rút, nhiều hạng mục đã đạt tiến độ cao.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư nhằm bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý như quy hoạch 1/500, hiện trạng sử dụng đất, chi phí hỗ trợ di dời, thu hồi đất… tránh phát sinh chi phí ngoài kế hoạch.

Không chỉ tháo gỡ vấn đề tài chính và pháp lý, TP.HCM đồng thời thúc tiến độ các nhóm công việc ngoài công trường nhằm bảo đảm dự án có thể thi công liên tục sau khi tái khởi động.

Trong đó, thành phố yêu cầu xem xét đề nghị của Công ty TNHH Trung Nam An Triều về việc bổ sung vị trí đổ chất nạo vét phát sinh để tránh ảnh hưởng tiến độ thi công.

Trước đó, cống ngăn triều Bến Nghé đã được vận hành thử nghiệm.

Các đơn vị liên quan cũng phải rà soát quy trình vận hành dự án, tổ chức hội thảo công tác vận hành và trình duyệt bộ định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời phục vụ quá trình vận hành hệ thống cống kiểm soát triều.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị được giao tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tư vấn giám sát nhà nước cho đến khi hoàn thành dự án thay vì lựa chọn đơn vị mới.

Trong khi đó, UBND xã Bình Hưng và phường Phú Định được yêu cầu phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng cản trở thi công ngoài công trường trước ngày 30/5.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ trước cơ hội tái khởi động

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được khởi công từ năm 2016 với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng theo hình thức BT.

Công trình được kỳ vọng kiểm soát ngập cho khu vực rộng khoảng 570 km² với khoảng 6,5 triệu dân khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.

Dự án gồm hệ thống cống kiểm soát triều quy mô lớn kết hợp đê bao ven sông nhằm giảm ngập do triều cường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án liên tục gặp khó khăn liên quan thủ tục pháp lý, thanh toán hợp đồng BT và nguồn vốn tín dụng, khiến tiến độ kéo dài nhiều năm.

Ngày 2/2/2026, tại cống kiểm soát triều Bến Nghé, UBND TP.HCM cùng nhà đầu tư đã tổ chức tái vận hành cống Bến Nghé và tái khởi động dự án.

Theo thông tin từ các đơn vị liên quan, dự án hiện đã đạt khoảng 94% tổng khối lượng. Phần lớn hạng mục chính cơ bản hoàn thành và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, kiểm tra, hiệu chỉnh, kết nối, chạy thử và hoàn tất thủ tục nghiệm thu.

Việc TP.HCM liên tiếp đặt ra các mốc thời gian cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài nhiều năm, hướng tới mục tiêu đưa dự án chống ngập trọng điểm trở lại tiến độ thi công và sớm hoàn thành.