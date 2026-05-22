Học bổng ngành vi mạch, công nghệ chiến lược cao nhất 8,4 triệu đồng/tháng

Theo quy định, chính sách áp dụng với đối tượng tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, thời điểm cấp học bổng tính từ ngày 1/9/2026. Nghị định có hiệu lực từ 15/7 tới đây.

Đối tượng hưởng chính sách gồm sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh là công dân Việt Nam theo học chính quy tại các chương trình đào tạo thuộc danh mục quy định. Các cơ sở đào tạo đại học cùng cơ quan, tổ chức liên quan cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định.

(Ảnh minh họa)

Danh mục được hưởng học bổng gồm 15 nhóm ngành như Toán học, Thống kê, Máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện - điện tử - viễn thông, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật hóa học, Vật liệu, Xây dựng, Kỹ thuật mỏ, Sinh học, Khoa học vật chất…

Theo nghị định, người học được hưởng học bổng nếu trúng tuyển vào các chương trình đào tạo tài năng hoặc chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn do Bộ GD&ĐT phê duyệt.

Ngoài ra, sinh viên trúng tuyển các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược cũng được xét hưởng học bổng nếu đạt giải quốc gia, quốc tế hoặc có tổng điểm toán cùng hai môn trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh từ 22,5 điểm trở lên và thuộc nhóm 30% thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất toàn quốc của cùng nhóm ngành.

Đối với người học thạc sĩ, tiến sĩ, nghị định quy định phải trúng tuyển các chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn hoặc các ngành thuộc nhóm ưu tiên theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian.

Để tiếp tục được hưởng học bổng trong các năm học tiếp theo, người học không được bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên và phải đáp ứng điều kiện về kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy, nghiên cứu khoa học theo từng bậc đào tạo.

Nghị định cũng quy định người học không được chuyển sang ngành hoặc chương trình ngoài diện hỗ trợ. Trường hợp chuyển ngành khiến không còn thuộc đối tượng hưởng học bổng sẽ phải hoàn trả phần kinh phí đã được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Về mức hỗ trợ, sinh viên đại học theo chương trình đào tạo tài năng được nhận 5,5 triệu đồng/tháng; nhóm ngành vi mạch bán dẫn và khoa học cơ bản nhận 4,2 triệu đồng/tháng; nhóm kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược nhận 3,7 triệu đồng/tháng.

Ở bậc thạc sĩ, mức học bổng dao động từ 5,5-7,4 triệu đồng/tháng. Với nghiên cứu sinh tiến sĩ, mức cao nhất lên tới 8,4 triệu đồng/tháng.

Sinh viên đại học được hưởng học bổng tối đa 10 tháng/năm học, trong khi học viên cao học và nghiên cứu sinh được hỗ trợ 12 tháng/năm theo thời gian đào tạo chuẩn.

Nghị định nêu rõ các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện xét duyệt, chi trả học bổng định kỳ hằng năm trên cơ sở dữ liệu sẵn có, không yêu cầu người học nộp thêm hồ sơ và không làm phát sinh thủ tục hành chính.