Than Khoáng Sản Việt nam thua thất vọng ở giải nữ Cúp Quốc gia 2026

Gặp đối thủ yếu hơn là Hà Nội II, dễ hiểu tại sao Than KSVN đặt quyết tâm rất lớn giành chiến thắng. Đội bóng vùng mỏ sớm kiểm soát thế trận, tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành Hà Nội II. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự thi đấu tập trung và kỷ luật của đối phương, các chân sút Than KSVN không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn trong hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, Hà Nội II bất ngờ có bàn mở tỷ số. Từ hai tình huống đá phạt liên tiếp bên cánh trái, đội bóng Thủ đô tạo ra sức ép lớn trước khung thành Than KSVN. Trong nỗ lực cản phá, Bảo Trâm không may đưa bóng về lưới nhà, giúp Hà Nội II vươn lên dẫn trước.

Hà Nội II (áo vàng) gây bất ngờ lớn.

Sau bàn thua, Than KSVN đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò của HLV Đoàn Minh Hải liên tục tổ chức tấn công và gia tăng sức ép trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu. Những nỗ lực của đội bóng vùng mỏ được đền đáp ở phút 87 khi Thu Phương ghi bàn thắng quan trọng, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Trong những phút cuối, cả hai đội đều thi đấu quyết tâm nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Trên chấm 11m, thủ môn Ái Vy của Than KSVN có một tình huống cản phá thành công, song Hà Nội II mới là đội bản lĩnh hơn. Thủ thành Hoài Thương thi đấu xuất sắc khi cản phá được hai cú sút của đối phương, góp công giúp Hà Nội II giành chiến thắng 4-3 trong loạt luân lưu, qua đó khép lại giải đấu ở vị trí thứ 5. Than KSVN xếp hạng 6 chung cuộc.