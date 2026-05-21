Vừa thoái vốn tại Tam Hiệp, Phát Đạt rót 35% vốn vào siêu dự án ở Thủ Thiêm?

Nguồn tin của VTC News cho biết, Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa tham gia khoảng 35% vốn tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, một trong những tổ hợp bất động sản quy mô lớn tại khu đô thị Thủ Thiêm, TP.HCM.

Sau khi thoái 30% vốn tại Công ty Tam Hiệp, Phát Đạt được cho là đã thống nhất rót khoảng 35% vốn vào Thủ Thiêm Eco Smart City.

Khoản đầu tư này nằm trong chủ trương đầu tư có giá trị vượt 35% tổng tài sản Công ty Phát Đạt, đã được Hội đồng quản trị trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trước đó.

Tổng mức đầu tư dự án Thủ Thiêm Eco Smart City được thị trường ước tính khoảng 50.000 tỷ đồng. Với tỷ lệ tham gia khoảng 35%, quy mô vốn của Phát Đạt tại dự án có thể vượt 17.000 tỷ đồng, theo tính toán từ số liệu công bố.

Đến nay Phát Đạt chưa công bố chi tiết cấu trúc sở hữu hoặc tiến độ giải ngân.

Trước đó, ngày 15/5, doanh nghiệp này đã hoàn tất chuyển nhượng 30% vốn tại Công ty CP Phát triển Đô thị Tam Hiệp.

Công ty CP Phát triển Đô thị Tam Hiệp có vốn điều lệ gần 990 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và xây dựng, theo đăng ký doanh nghiệp.

Động thái thoái vốn diễn ra trong bối cảnh Phát Đạt đẩy mạnh tái cơ cấu danh mục đầu tư. Trong quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận hơn 906 tỷ đồng doanh thu tài chính từ việc thoái vốn tại một khoản đầu tư bất động sản khác.

Song song, Phát Đạt thông qua kế hoạch chào bán gần 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 1.995,6 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư vào các dự án bất động sản mới, bao gồm TP.HCM và các khu vực lân cận.

Phát Đạt cho biết sẽ tập trung vào các dự án có vòng quay vốn nhanh hơn, đồng thời giảm tỷ trọng các dự án có thời gian triển khai dài.

Lotte Properties HCMC là đơn vị phát triển dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, nằm tại khu lõi Thủ Thiêm - khu vực được định hướng trở thành trung tâm tài chính - hành chính mới của TP.HCM.

Thương vụ được xem là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Phát Đạt trong nhiều năm, trong bối cảnh doanh nghiệp đang tái định vị chiến lược từ phát triển dự án sang tham gia các cấu trúc đầu tư quy mô lớn hơn.