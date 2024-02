Truy tố ông Trần Quí Thanh và 2 con gái chiếm đoạt 1.040 tỷ đồng

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Quí Thanh (71 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương (44 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) và Trần Ngọc Bích (40 tuổi) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tháng 11/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có kết luận và khi tiếp nhận Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 5 nội dung. Các nội dung này chủ yếu xác định rõ lại giá trị tài sản bị cha con ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt; đáng nói có nội dung bổ sung tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị can.

Ông Trần Quí Thanh bị xác định có vai trò cầm đầu, chủ mưu trong vụ án chiếm đoạt tài sản có giá trị hơn 1.040 tỷ đồng của 4 doanh nghiệp, cá nhân.

Cuối tháng 1/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có kết luận điều tra bổ sung. Trong đó, cơ quan điều tra xác định, giá trị tài sản mà ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái chiếm đoạt của 4 bị hại là 1.040 tỷ đồng, còn kết luận điều tra lần đầu chỉ xác định là 767 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, giai đoạn năm 2019 - 2020, thông qua một số người môi giới, ông Trần Quí Thanh và 2 con có hoạt động cho một số doanh nghiệp, cá nhân vay tiền. Cha con ông Trần Quí Thanh và các bên vay không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản, có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.

Để tạo dựng lòng tin từ các bị hại và che đậy bản chất là vay tiền, cha con ông Trần Quí Thanh đã ký các “cam kết bán lại”, tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản…

Theo chỉ đạo của ông Thanh, 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản. Sau đó, nhóm của ông Thanh nhanh chóng làm các thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.

Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi theo thoả thuận thì cha con ông Trần Quí Thanh nại ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại... hoặc tạo ra các lý do khác như: Buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc... Cuối cùng mục đích của nhóm ông Trần Quí Thanh là cố tình chiếm đoạt cho bằng được tài sản của bị hại.

Hồ sơ vụ án xác định, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại.

Cụ thể các tài sản gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành tại Đồng Nai của bà Đặng Thị Kim Oanh (là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh); 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất ở TP.Thủ Đức của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Huy Đông.

Tổng giá trị các tài sản theo giám định của cơ quan tố tụng là 1.040 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Trần Quí Thanh được xác định là chủ mưu. Hai con gái của ông bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức tích cực. Cả 3 cha con không thừa nhận hành vi cho vay và không thừa nhận việc thực hiện các thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản; mà chỉ khai báo là mua bán các tài sản với các doanh nghiệp, cá nhân theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra khi đề nghị, có đề cập, ông Trần Quí Thanh thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần với thủ đoan tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn; do đó, đề nghị xử lý bị can này bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Còn đối với Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích được xác định có tình tiết giảm nhẹ là nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tham gia điều hành doanh nghiệp có đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động; việc vi phạm pháp luật là do thực hiện theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình đối với 2 bị can Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.