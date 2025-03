Khởi tố nhóm người Trung Quốc bắt cóc đồng hương, đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can: Ma Cai (SN 1976), Fan Guohui (SN 1986) và Li Chuang (SN 1978) - quốc tịch Trung Quốc; Huỳnh Văn Toàn (SN 1995), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1994) - cùng quê Bình Định và Lê Thị Bích Xuyên (SN 1990, quê TP Cần Thơ) về các tội Bắt người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, sáng 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM nhận tin báo về vụ bắt cóc người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc để tống tiền.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng 6 - Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin.

Ma Cai - kẻ cầm đầu vụ bắt cóc. (Ảnh: CACC)

Chỉ sau 4 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của nhóm nghi phạm. Trong đó, Ma Cai là kẻ chủ mưu, Fan Guohui và Li Chuang giữ vai trò trực tiếp thực hiện hành vi bắt cóc. Nhóm đối tượng người Việt Nam gồm Huỳnh Văn Toàn, Lê Thị Bích Xuyên và Nguyễn Thanh Vũ đóng vai trò giúp sức, theo dõi nạn nhân và hỗ trợ kế hoạch phạm tội.

Con tin bị nhóm trên giam giữ tại một khu vực hẻo lánh thuộc xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, giáp ranh huyện Hóc Môn (TP.HCM). Địa điểm này có địa hình rậm rạp, xa khu dân cư, gây khó khăn cho công tác tiếp cận. Khi lực lượng chức năng triển khai phương án giải cứu, các đối tượng chống trả quyết liệt, dùng hung khí để cố thủ và tìm cách tẩu thoát.

Lực lượng chức năng bắt giữ Ma Cai và Fan Guohui khi đang lẩn trốn. (Ảnh: CACC)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng, đảm bảo an toàn cho con tin và lực lượng tham gia.

Tại cơ quan điều tra, băng nhóm khai nhận đã lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm bắt cóc nạn nhân để đòi số tiền hơn 600.000 USDT (tương đương 10 tỷ đồng). Ma Cai cùng đồng bọn người Trung Quốc thuê nhóm người Việt theo dõi thói quen sinh hoạt của nạn nhân, cung cấp thông tin và nhận hoa hồng hàng chục triệu đồng sau mỗi lần thực hiện yêu cầu.

Sau thời gian theo dõi, ngày 28/2, khi nạn nhân vừa xuống ô tô, Fan Guohui cùng nhóm đối tượng người Việt áp sát, khống chế rồi đưa lên ô tô 4 chỗ chở đi. Cùng lúc đó, Ma Cai và Li Chuang lái xe máy bám theo để cảnh giới. Sau khi đưa nạn nhân đến bãi đất trống, nhóm này đã dùng vũ lực uy hiếp, tống tiền.