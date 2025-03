Big Four - giải pháp dinh dưỡng cho cả gia đình

(VTC News) -

Nắm bắt được nhu cầu đó, thương hiệu Big Four - do Công ty Cổ phần Dược phẩm Big Nutri phân phối - mang đến giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho mọi lứa tuổi. Với công thức nghiên cứu chuyên sâu, các sản phẩm của Big Four không chỉ cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết mà còn hỗ trợ cải thiện thể trạng, nâng cao sức khỏe.

Các sản phẩm Big Four được sản xuất tại nhà máy Big Four Pharma, đơn vị với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và gia công sản phẩm dinh dưỡng. Với quy mô 4.000m², quy trình sản xuất tại đây áp dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa khép kín và kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhà máy đạt chứng nhận GMP, FDA, ISO 22000:2018 và chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm do Sở Y tế cấp phép, đảm bảo chất lượng sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Đa dạng sản phẩm – giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho từng đối tượng

Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều cần một chế độ dinh dưỡng riêng biệt. Hiểu được điều đó, Big Four đã phát triển bộ sản phẩm chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của từng nhóm đối tượng, từ mẹ bầu, trẻ nhỏ đến người trưởng thành và cao tuổi.

Big Four MAMA – dinh dưỡng cho mẹ và bé

Mang thai và cho con bú là giai đoạn quan trọng trong hành trình làm mẹ. Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ giúp mẹ khỏe mạnh, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của thai nhi. Big Four Mama sử dụng đường ăn kiêng Isomalt giúp kiểm soát đường huyết trong thai kỳ, hạn chế nguy cơ tiểu đường thai kỳ và tăng cân quá mức.

Sản phẩm bổ sung Inositol (Vitamin B8) nhằm hỗ trợ kiểm soát hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) trong thai kỳ, giảm rối loạn lo âu và cân bằng chuyển hóa sau sinh.

Big Four Nuts Gold – dinh dưỡng thuần chay cho sức khỏe bền vững

Xu hướng ăn chay ngày càng phổ biến và được biết đến rộng rãi bởi lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, chế độ ăn thuần chay đôi khi khó đảm bảo đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là protein và vi chất quan trọng. Big Four Nuts Gold, với công thức protein thực vật hỗ trợ cung cấp năng lượng bền vững, tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch

Sự kết hợp của 11 loại hạt giàu dưỡng chất, bao gồm: hạt óc chó, hạnh nhân, macca, hạt chia, yến mạch, hạt bí, hạt lanh, hạt quinoa, đậu xanh và đậu đỏ cung cấp vitamin, khoáng chất, chất béo tốt giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, với hương vị thơm ngon, dễ uống, Big Four Nuts Gold phù hợp với cả trẻ nhỏ từ 3 tuổi trở lên.

Big Four Canxi – gải pháp bảo vệ xương khớp

Xương khớp đóng vai trò quan trọng trong việc vận động và duy trì sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, theo thời gian, xương dần mất đi độ chắc khỏe, dễ dẫn đến loãng xương, đau nhức và suy giảm chức năng vận động. Big Four Canxi ra đời như một giải pháp hỗ trợ xương khớp dành cho người từ 18 tuổi trở lên.

Hàm lượng Canxi cao (600mg/100g) kết hợp bột xương cá tuyết và Aquamin F (tảo biển đỏ Lithothamnion) giúp bổ sung canxi thiếu hụt, tăng cường mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn bảo vệ hệ xương khớp từ sớm, đặc biệt là người làm văn phòng, người lao động nặng và người cao tuổi.

Big Four Sure – phục hồi sức khỏe toàn diện

Sau ốm dậy, cơ thể thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán ăn, giảm sút sức đề kháng. Đối với người lớn tuổi, quá trình hồi phục càng chậm hơn do khả năng hấp thu dinh dưỡng kém. Big Four Sure được nghiên cứu nhằm cung cấp nguồn dinh dưỡng dễ hấp thu, hỗ trợ quá trình phục hồi nhanh chóng.

Sản phẩm bổ sung CaHMB giúp giảm mất cơ lên đến 90%, đặc biệt hiệu quả với người lớn tuổi nằm lâu trên giường hoặc sau phẫu thuật; Cung cấp hơn 27 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại sức, tăng cường đề kháng và cải thiện thể trạng. Nhờ công thức cân bằng, Big Four Sure phù hợp với người cao tuổi, người sau phẫu thuật hoặc những ai cần bổ sung dinh dưỡng chuyên biệt.

Lựa chọn thông minh vì sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng là nền tảng của một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Với công thức tiến tiên, bộ sản phẩm Big Four không chỉ mang đến một giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho từng giai đoạn cuộc đời mà còn giúp nâng cao chất lượng sống.

Việc lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng phù hợp không chỉ là đầu tư cho sức khỏe hiện tại mà còn là sự bảo vệ lâu dài cho tương lai. Sản phẩm Big Four - sự lựa chọn thông minh để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Dược phẩm Big Nutri Địa chỉ: Khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội Hotline: 0332885525