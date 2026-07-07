  • logo
Xuất bản ngày 07/07/2026 06:31 PM
Xuất bản ngày 07/07/2026 06:31 PM

Ô tô lao xuống vực sâu 150m ở Lạng Sơn, 3 nạn nhân được cứu sống trong đêm

Ô tô lao xuống vực sâu 150m tại xã Quan Sơn trong đêm, lực lượng quân sự xã, dân quân và người dân kịp thời cứu nạn, đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu.

Chiều 7/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn cho biết đã quyết định tặng Giấy khen cho tập thể Ban CHQS xã Quan Sơn vì có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng gửi thư khen biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Cán bộ Ban CHQS xã Quan Sơn (Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) và lực lượng dân quân xã cùng người dân tham gia ứng cứu các nạn nhân.

Cán bộ Ban CHQS xã Quan Sơn (Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) và lực lượng dân quân xã cùng người dân tham gia ứng cứu các nạn nhân.

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 6/7, Ban CHQS xã Quan Sơn nhận được tin báo về vụ chiếc ô tô lao xuống vực sâu khoảng 150m tại khu vực thôn Co Hương thuộc xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người, gồm một lái xe bị gãy hai chân, một nạn nhân bất tỉnh và một người bị xây xát nhẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng thường trực phối hợp với lực lượng dân quân và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tổ chức cứu hộ.

Do địa hình dốc đứng, hiểm trở, lực lượng cứu nạn phải men theo sườn núi xuống vực, trực tiếp sơ cứu và đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen cho tập thể Ban CHQS xã Quan Sơn tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đóng quân.

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen cho tập thể Ban CHQS xã Quan Sơn tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đóng quân.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa cả 3 nạn nhân lên mặt đường an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế để chuyển đến cơ sở điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Link: https://tienphong.vn/o-to-lao-xuong-vuc-sau-150m-o-lang-son-3-nan-nhan-duoc-cuu-song-trong-dem-post1857684.tpo

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá cà phê hôm nay 7/7/2026: Đồng loạt tăng vọt
Giá cà phê hôm nay 7/7/2026: Đồng loạt tăng vọt
Giá lúa gạo hôm nay 7/7: Thị trường đi ngang
Giá lúa gạo hôm nay 7/7: Thị trường đi ngang
Giá bạc hôm nay 7/7/2026: Trong nước, thế giới cùng giảm
Giá bạc hôm nay 7/7/2026: Trong nước, thế giới cùng giảm
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 7/7: TP.HCM và nhiều nơi có mưa dông chiều tối
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 7/7: TP.HCM và nhiều nơi có mưa dông chiều tối
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm