Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP.HCM cao nhất 27,95

(VTC News) -

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP.HCM năm 2026 dao động từ 18,25 đến 27,95 điểm, tùy ngành và tổ hợp xét tuyển.

Trong đó, Y khoa tiếp tục có mức điểm chuẩn cao nhất với 27,95 điểm, xét tổ hợp B00. Tiếp đến là Ngành Răng - Hàm - Mặt lấy 27,11 điểm.

Một số ngành có mức điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên gồm Tâm lý học 25,25 điểm ở tổ hợp A00 và 24,98 điểm ở B00; Hóa dược 24,8 điểm; Dược học 24 điểm. Ngành Y học cổ truyền lấy 23,63 điểm với B00, trong khi Công nghệ dược phẩm lấy 23 điểm.

Ở nhóm ngành có điểm chuẩn thấp hơn, Y tế công cộng lấy 19 điểm với B00 và A00, 18,85 điểm với B08. Công tác xã hội có mức thấp nhất là 18,25 điểm ở tổ hợp D01.

Điểm chuẩn cụ thể của Đại học Y Dược TP.HCM như sau:

Năm 2026, trường tuyển hơn 2.700 sinh viên bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL, SAT sẽ được cộng tối đa 1,5 điểm khuyến khích thay vì xét kết hợp như các năm trước.