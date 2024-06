Trực tiếp 'Anh trai vượt ngàn chông gai' tập 1

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 quy tụ 33 gương mặt nổi tiếng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây một trong những show truyền hình được mong đợi của năm 2024.

Tập 1 chương trình lên sóng vào tối 29/6 mang đến cho khán giả thấy cảm xúc đa tầng của những người đàn ông trên 30 tuổi. “Tuổi 30 với một người đàn ông chính là ngưỡng thay đổi thế giới quan, tác động đến hệ giá trị mà họ xây dựng và tin tưởng”- diễn viên Liên Bỉnh Phát khẳng định.

Theo lời chia sẻ của ca sĩ Bằng Kiều, chương trình là nơi cho khán giả thấy được những góc khuất, chiều sâu tâm lý và câu chuyện chưa kể của các anh tài.

Không dừng lại ở đó, rapper Binz cho biết sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 chính là nơi những người đàn ông tham gia chương trình chấp nhận thử thách mới để tiến bước tới một nấc thang trưởng thành kế tiếp trong hành trình cuộc đời của họ.

Nam rapper bộc bạch: “Đôi khi, sự trưởng thành của người đàn ông không chỉ đong đếm bằng những thứ đã làm mà còn đo đếm bằng những thử thách mình vượt qua. Sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 là nơi đón nhận thử thách mới, trưởng thành hơn”.

Qua chương trình, khán giả có thể thấy được dàn anh tài luôn đặt tinh thần cống hiến, chấp nhận mọi chông gai và thử thách khi nhận lời bước vào cuộc đua âm nhạc rực “lửa” mang tên Anh trai vượt ngàn chông gai 2024.

Bám sát tinh thần bản gốc, chương trình không chỉ mang lại giá trị giải trí mà đây còn là một cuộc chơi của sự mưu trí, nơi mà 33 anh tài phải vận dụng toàn bộ IQ & EQ để lên chiến lược sinh tồn cho Nhà và chính mình qua những màn đấu giá bài hát và thứ tự biểu diễn.

Thông qua các phần thi, các anh tài sẽ có cho mình một lượng điểm hoả lực riêng. Điểm hoả lực theo từng vòng sẽ chính là "tài sản" quý giá cho 33 anh tài trong phần đấu trí tại chương trình. Luật đấu giá sẽ được nêu chi tiết ở mỗi tập phát sóng.

Chia sẻ về luật chơi này, NSND Tự Long hứa hẹn sự hấp dẫn ở màn đấu giá gay cấn, anh nhắn gửi khán giả hãy chú ý để đón nhận những bất ngờ từ phía 33 anh tài. “Chấp nhận đầu tư vào một ca khúc và sống chết với nó” - Tự Long quyết liệt thể hiện quan điểm về chiến lược với đồng đội.

Trước đó, trailer cũng hé lộ những khoảnh khắc bùng nổ tại concert mở màn của 33 anh tài. Tại concert, 33 anh tài sẽ được nhà sản xuất chia thành 8 nhóm nhạc dựa trên các tiêu chí sự đồng điệu về dòng nhạc đang theo đuổi, hình ảnh hoặc câu chuyện. Số lượng thành viên mỗi nhóm không cố định, trong một nhóm, các thành viên sẽ lần lượt trình diễn tiết mục solo và cuối cùng cùng nhau thể hiện tiết mục nhóm.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình gồm 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Mỗi lượt bình chọn của khán giả tương đương 10 điểm hỏa lực. Số điểm này giúp họ vượt qua những thử thách mà chương trình đặt ra.

Đặc biệt trong chương trình có phần đấu giá bài hát, thứ tự trình diễn sẽ dùng đến điểm hỏa lực này. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".

33 anh tài tham gia mùa đầu tiên gồm danh thủ Hồng Sơn, NSND Tự Long, ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Phan Đinh Tùng, ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Đăng Khôi, rapper Đinh Tiến Đạt, ca sĩ Phạm Khánh Hưng, diễn viên Tiến Luật, MC Thành Trung, ca sĩ Trương Thế Vinh, rapper – vũ công Hà Lê, rocker Hoàng Hiệp, ca sĩ Thanh Duy, ca sĩ Quốc Thiên, ca sĩ Binz, ca sĩ Cường Seven, ca sĩ - diễn viên Jun Phạm, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất, diễn viên Liên Bỉnh Phát, ca sĩ S.T Sơn Thạch, đạo diễn Neko Lê, diễn viên BB Trần, ca sĩ Tăng Phúc, rapper Rhymastic, ca sĩ SOOBIN, ca sĩ S(TRONG) Trọng Hiếu, đạo diễn Kiên Ứng, ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam, diễn viên Duy Khánh, ca sĩ Kay Trần, ca sĩ HuyR