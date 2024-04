NSND Tự Long tham gia gameshow cùng Trương Thế Vinh, Tăng Phúc

(VTC News) -

BTC chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 vừa công bố 6 cái tên tiếp theo ghi danh, trong đó có NSND Tự Long. Việc NSND Tự Long tham gia một show thực tế bên cạnh các nghệ sĩ trẻ, mạnh về mặt giải trí khiến nhiều khán giả chú ý.

NSND Tự Long sinh trưởng trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật sân khấu ở Bắc Ninh. Bố anh là NSƯT Tự Lẫm - từng đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn Quan họ Bắc Ninh trong những ngày đầu mới thành lập. Mẹ anh cũng là nghệ sĩ chèo có tiếng tại quê hương. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, góp phần gìn giữ và phát huy nghệ thuật chèo truyền thống.

Với hơn 25 năm tâm huyết cống hiến cho nghệ thuật, Tự Long được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2015. Sau 5 năm, anh được phong quân hàm Đại tá và trở thành một trong các nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.

Tham gia vào chương trình, NSND Tự Long hy vọng sẽ mang đến những màn trình diễn giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại đầy hấp dẫn.

NSND Tự Long tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024".

Bên cạnh Tự Long, ca - nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng cũng nhận được nhiều quan tâm. Anh từng là biểu tượng đình đám của làng nhạc Việt ở đầu thập niên 2000 với hàng loạt bản hit.

Tham gia chương trình, Phạm Khánh Hưng phấn kích xen lẫn lo lắng. Nam ca sĩ nói vì chưa bao giờ phải thi đấu ở bất cứ chương trình nào trong sự nghiệp âm nhạc, tuy nhiên phấn khích khi được gặp gỡ và giao lưu cùng đồng nghiệp trong chương trình.

“Tôi chọn tham gia chương trình vì đam mê. Tôi nghĩ bản thân có thể đóng góp những giá trị cho cộng đồng từ kinh nghiệm của bản thân. Đam mê là động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn và tạo ra sự thú vị cho chính mình lẫn người xem. Tôi luôn tìm kiếm cơ hội để tạo ra sự gắn kết và lan tỏa những giá trị tích cực. Chương trình là nơi tuyệt vời để tôi có thể tương tác, giao lưu cùng những người khác”, anh nói.

Tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Trương Thế Vinh cũng được xem là một đối thủ "nặng ký" vì đã có kinh nghiệm ở nhiều gameshow. Anh còn được khán giả đánh giá là một nghệ sĩ đa tài, hoạt động năng nổ trong nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, phim ảnh, dẫn chương trình và người mẫu. Với sự mạnh mẽ, thông minh và ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống, Trương Thế Vinh hứa hẹn sẽ là một màu sắc đặc biệt.

Trương Thế Vinh được xem là đối thủ "nặng ký".

Ngoài ra, Rhymastic, HuyR và Tăng Phúc là 3 anh tài cũng có mặt trong chương trình năm nay.

Với Rhymastic, anh hy vọng có thể đóng góp nhiều niềm vui và tâm huyết dành cho các tác phẩm âm nhạc. Anh muốn có thể tìm kiếm thêm được nhiều nguồn cảm hứng và sự sáng tạo mới. Nam nghệ sĩ cũng hé lộ muốn được hợp tác cùng thần tượng của mình tại chương trình là Bằng Kiều.

"Tôi hâm mộ anh từ nhỏ nên hy vọng có cơ hội hát cùng anh. Điều đó sẽ rất tuyệt vời", Rhymastic nói.

Về phía Tăng Phúc, anh muốn thể hiện thêm những khía cạnh khác của bản thân. Nam ca sĩ xem chương trình là một cơ hội để học hỏi các đàn anh về kinh nghiệm làm nghề.

Giọng ca "Anh thanh niên" HuyR thì chọn tham gia chương trình để trau dồi và thể hiện những khả năng mới mà bản thân tập luyện trong thời gian qua. Nam ca sĩ cũng muốn lan tỏa sự yêu đời và những giá trị tích cực nhiều hơn đến khán giả.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 (tên tiếng Anh: Call me by fire Vietnam) được mua bản quyền đầu tư Việt hoá từ Call Me by Fire do MangoTV sản xuất. Chương trình dự kiến lên sóng lúc 20h trên VTV3 bắt đầu từ tháng 6/2024.