Bằng Kiều: Tôi sẽ đu dây, 'trồng cây chuối' tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 quy tụ 33 gương mặt nổi tiếng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây một trong những show truyền hình được mong đợi sau thành công của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

Là một nhân tố gây chú ý khi tham gia chương trình, ca sĩ Bằng Kiều cho biết anh may mắn khi nhận lời tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

"Đây là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp làm nghề của tôi. Không chỉ tôi mà tất cả các anh trai tham gia chương trình này đều muốn cống hiến những tiết mục hay nhất cho khán giả", nam ca sĩ nói.

Bằng Kiều cũng dí dỏm cho biết trước đây chỉ đứng một chỗ để hát, tuy nhiên trong chương trình này, anh sẽ có những màn đu dây và "trồng cây chuối". Nam ca sĩ khẳng định sẽ cống hiến hết mình và không ngại bất cứ điều gì.

Cựu danh thủ Hồng Sơn là người nhiều tuổi nhất chương trình và cũng là nhân tố đặc biệt. Điểm yếu của anh là ca hát nhưng với tinh thần thể thao máu lửa, Hồng Sơn cho biết không ngại thử thách nhưng bản thân vẫn cảm thấy khá run.

Anh được gia đình và người thân ủng hộ nên có thêm động lực đứng trên sân khấu. Anh cũng nhờ sự tư vấn của các ca sĩ, nhạc sĩ và đạo diễn về màn ra mắt đầu tiên tại show. Hồng Sơn mong muốn các anh tài gắn kết, cống hiến những màn trình diễn ấn tượng cho khán giả.

Trở thành thí sinh ở tuổi 45, Tuấn Hưng nói sau nhiều năm làm nghề, anh nhận ra thành quả lớn nhất có được là vợ con. Anh có thêm nhiều cảm hứng âm nhạc nhờ bạn đồng hành lý tưởng.

Chia sẻ thêm về chương trình, đại diện nhà sản xuất cho biết nếu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng hướng đến việc giúp phụ nữ ngoài 30 bỏ qua quan niệm về tuổi tác, thỏa sức với đam mê và vượt qua giới hạn của bản thân thì 33 người đàn ông ngoài 30 ở Anh trai vượt ngàn chông gai lại đang ở độ tuổi chín muồi, sung sức nhất.

Trước câu hỏi về tiêu chí chọn những anh tài vào vòng trong, đại diện nhà sản xuất nói Anh trai vượt ngàn chông gai không phải cuộc thi thuần túy hát hay nhảy.

Các anh tài phải biết hát nhưng hát hay không phải tiêu chí duy nhất. Họ còn được chấm từ khía cạnh như làm việc nhóm, dùng tài năng cá nhân phục vụ cho tiết mục chung. Vì vậy, tiêu chí cao nhất là "tính đoàn kết và sự nỗ lực vượt lên chính mình".

"Mỗi nhóm mang màu sắc âm nhạc khác nhau, mỗi cá nhân lại có thế mạnh riêng, ngay từ tập đầu tiên sẽ cho thấy rõ. Ngoài ra, chương trình còn có hoạt động đấu giá bài hát nhằm đảm bảo tính công bằng. Các anh giành được bài hát có lợi hay bất lợi tùy vào chiến lược của mình. Vì vậy, tôi tin không có cách để thiên vị anh tài nào", giám đốc âm nhạc SlimV nói thêm.

Đại diện nhà sản xuất cũng không đặt nặng sự so sánh của dư luận giữa Anh trai vượt ngàn chông gai và một chương trình cùng lên sóng. Bà tin rằng sức nóng của một chương trình do khán giả đại chúng quyết định. Giá trị của chương trình nằm ở việc các anh tài truyền tải thông điệp tích cực đến người xem.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình gồm 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Mỗi lượt bình chọn của khán giả tương đương 10 điểm hỏa lực. Số điểm này giúp họ vượt qua những thử thách mà chương trình đặt ra. Đặc biệt trong chương trình có phần đấu giá bài hát, thứ tự trình diễn sẽ dùng đến điểm hỏa lực này. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".

33 anh tài tham gia mùa đầu tiên gồm danh thủ Hồng Sơn, NSND Tự Long, ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Phan Đinh Tùng, ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Đăng Khôi, rapper Đinh Tiến Đạt, ca sĩ Phạm Khánh Hưng, diễn viên Tiến Luật, MC Thành Trung, ca sĩ Trương Thế Vinh, rapper – vũ công Hà Lê, rocker Hoàng Hiệp, ca sĩ Thanh Duy, ca sĩ Quốc Thiên, ca sĩ Binz, ca sĩ Cường Seven, ca sĩ - diễn viên Jun Phạm, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, võ sư Nguyễn Trần Duy Nhất, diễn viên Liên Bỉnh Phát, ca sĩ S.T Sơn Thạch, đạo diễn Neko Lê, diễn viên BB Trần, ca sĩ Tăng Phúc, rapper Rhymastic, ca sĩ SOOBIN, ca sĩ S(TRONG) Trọng Hiếu, đạo diễn Kiên Ứng, ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam, diễn viên Duy Khánh, ca sĩ Kay Trần, ca sĩ HuyR

Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20h ngày 29/6 trên VTV3.