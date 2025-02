Trốn thuế hơn 20 tỷ đồng, người đàn ông chuyên thu mua gỗ keo bị bắt

(VTC News) -

Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bùi Ngọc Dũng (SN 1976, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) về hành vi trốn thuế.

Bùi Ngọc Dũng bị khởi tố vì hành vi trốn thuế. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2021 đến năm 2024, Bùi Ngọc Dũng tiến hành thu mua gỗ keo và bán lại hơn 1 triệu tấn cho Công ty cổ phần lâm sản PISICO Quảng Nam (địa chỉ: Cụm công nghiệp xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) với số tiền trên 1.343 tỷ đồng.

Các đối tượng đã hợp thức hồ sơ dưới danh nghĩa là nhân viên của Công ty PISICO Quảng Nam để trốn thuế với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định Bùi Ngọc Dũng mua keo và bán lại cho Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước (địa chỉ: Cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) trên 421.990 tấn, trị giá gần 500 tỷ đồng; bán cho Công ty TNHH nguyên liệu giấy Bình An Phú (địa chỉ: Cụm công nghiệp Tài Đa) hơn 169.993 tấn, trị giá trên 205 tỷ đồng và nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng không kê khai nộp thuế.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.