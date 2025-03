Triệt phá đường dây rửa tiền mỗi ngày chuyển ra nước ngoài 20 - 30 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị bắt giữ 23 người có liên quan và triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia tại một phòng trọ trên địa bàn TP Đà Lạt. Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé (29 tuổi, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

23 người bị bắt trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Theo điều tra, ngày 15/10/2024, Điệp theo đường cửa khẩu Mộc Bài qua Campuchia và làm việc cho công ty game tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Tại đây, Điệp làm việc tại bộ phận chăm sóc khách hàng.

Làm việc được khoảng 1 tháng, đến ngày 14/11/2024 thì Điệp nghỉ, về lại Việt Nam.

Khai với công an, Điệp cho biết trong thời gian làm cho công ty game có quen biết người đàn ông tên “Billy” (Quốc tịch Trung Quốc), là cổ đông của công ty game này. Ông “Billy” có đặt vấn đề với Điệp về việc giúp ông rửa tiền cờ bạc và sẽ trả tiền công cho Điệp là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Sau khi đồng ý, Điệp đã liên hệ và rủ Phan Thị Bé (lúc này Bé đang ở Việt Nam) cùng làm công việc rửa tiền cho “Billy" và cả hai thống nhất thoả thuận tiền ăn chia theo tỷ lệ 7:3. (Điệp 3 phần còn Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng).

Ngày 14/11/2024, Điệp về Hà Tĩnh làm công việc rửa tiền cùng với Bé. Tại đây, Điệp và Bé được “Billy” chỉ đạo tìm kiếm thêm người khác để mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy”.

Điệp giao Bé tìm kiếm thêm người mở tài khoản ngân hàng và giao lại tên đăng nhập, mật khẩu cho Điệp để Điệp cung cấp cho “Billy” rồi những người này làm công việc rửa tiền cùng Điệp và Bé.

Đến ngày 16/2/2025, Điệp từ Hà Tĩnh đến căn nhà Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt ở cùng Bé và 21 người khác để hoạt động rửa tiền.

23 người trong một nhà trọ tại TP Đà Lạt, chuyển tiền ra nước ngoài từ 20 - 30 tỷ đồng mỗi ngày.

Công việc của những người do Bé thuê là đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu và Bé gửi cho Điệp. Điệp sẽ tập hợp và thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho “Billy”. Hàng ngày phía “Billy” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này.

Ngay sau đó phía “Billy” nhắn tin trong nhóm Telegram do phía “Billy” tạo ra một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code và yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này...

Sáng 12/3, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng phối hợp Công an phường 11, TP Đà Lạt kiểm tra căn nhà mà Bé đang thuê, phát hiện 23 người.

Đến thời điểm bị bắt giữ, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 - 30 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã và đang đẩy mạnh đấu tranh, quét sạch tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an. Việc phá thành công công chuyên án trên là kết quả đấu tranh nhanh chóng của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đối với tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.