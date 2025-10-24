Tạm giữ mẹ ruột và người tình hành hạ bé gái 9 tuổi ở TP.HCM

Bé gái P.T.M.T, 9 tuổi, được cơ quan chức năng xác định bị mẹ ruột là P.T.B.N (25 tuổi) và bạn trai là N.V.H (19 tuổi) đánh đập, hành hạ dã man gây thương tích nặng.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trước đó, công an phường đã tiếp nhận tin báo về vụ việc. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa bé T. đến bệnh viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương.

Ảnh minh họa.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân là do hai kẻ này cho rằng bé T. "không nghe lời" nên đã nhiều lần đánh đập, hành hạ bé gái.

Ngay sau đó, Công an phường đã tạm giữ P.T.B.N và N.V.H để lấy lời khai, điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.

Về phía địa phương, lãnh đạo UBND phường đã giao Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường phối hợp với công an chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho bé T. trong thời gian điều trị.

Địa phương cũng đang tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ.

Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện nơi bé điều trị, sức khỏe của bé T. hiện đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, chăm sóc.