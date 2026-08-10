Triệt phá băng nhóm rửa tiền, đánh bạc quy mô 340 tỷ đồng

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang, đơn vị vừa phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô hơn 340 tỷ đồng, tạm giữ nhiều đối tượng.

Trước đó, công an phát hiện hơn 20 người thuê một căn nhà tại Phú Quốc, hoạt động theo mô hình công ty, có dấu hiệu tổ chức nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Nhóm đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành, giao nhiệm vụ, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng và hướng dẫn vận hành; đồng thời phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từ khâu tuyển người, quản lý, vận hành đến nhận, chuyển tiền đánh bạc, có yếu tố nước ngoài.

Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 20 đối tượng, tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về các tội “Đánh bạc” và “Rửa tiền”. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, số tiền giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Ngày 20/7, lực lượng chia thành 8 tổ với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt phá án, bắt giữ 20 người tại đặc khu Phú Quốc, TP Cần Thơ và TP.HCM.

Bước đầu, công an xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (29 tuổi, ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) cầm đầu, hoạt động đánh bạc, rửa tiền thông qua 2 “Dự án”, gồm Dự án 1 và Dự án 2.

Dự án 1 có tên “Chạy lượng”, hoạt động từ ngày 22/6 đến ngày 10/7/2026. Đối tượng cầm đầu điều hành hoạt động trung gian thanh toán cho các game đánh bạc trực tuyến, thực hiện việc nhận, chuyển tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản đã sao kê trên 235 tỷ đồng.

Các bị can bị bắt trong chuyên án. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Trong quá trình đấu tranh, Ban chuyên án phát hiện nhiều cá nhân trực tiếp đánh bạc trên các trang, ứng dụng cá cược bóng đá, tài xỉu, thực hiện nạp, rút tiền thông qua các tài khoản trung gian của nhóm này. Bước đầu xác định nhóm đối tượng thực hiện hoạt động rửa tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Dự án 2 có tên “Bào khuyến mãi” của nhà cái “daga.love”, hoạt động từ ngày 29/6 đến ngày 20/7/2026.

Các đối tượng sử dụng công cụ được lập trình sẵn để điều hành hoạt động đánh bạc dưới hình thức game bài Baccarat 3D nhằm triệt tiêu rủi ro thua cược và lấy tiền khuyến mãi, tiền hoàn cược của nhà cái.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc trên 106 tỷ đồng. Riêng ngày 19/7/2026, tổng số tiền tham gia đánh bạc là 6,6 tỷ đồng.

Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 20 người, tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về các tội “Đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.