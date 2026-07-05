Phá đường dây rửa tiền 67 nghìn tỷ đồng, có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng

(VTC News) -

Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67 nghìn tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 người là nhân viên của một ngân hàng để điều tra về tội “Rửa tiền”. Một người bị bắt tạm giam, người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.

Một số người liên quan đến đường dây rửa tiền vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Trong đó, các nhân viên L.T.S. (sinh năm 1994, trú tỉnh Hưng Yên) và N.A.T. (sinh năm 1989, trú TP Hà Nội) lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều người khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.

Đến nay, chuyên án của Công an TP Đà Nẵng khởi tố 97 người liên quan về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền”; “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng con dấu, tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Qua chuyên án này, Công an TP Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền, chú ý tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, mở rộng chuyên án, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.