TP Huế thu 178 tỷ đồng từ du lịch trong 7 ngày nghỉ Tết

(VTC News) -

Lãnh đạo Sở Du lịch TP Huế cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết (25-31/1), lượng khách đến TP Huế ước đạt 118.614 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 60.170 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 58.444 lượt, tăng 36% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 178 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Cũng trong 7 ngày nghỉ Tết, TP Huế đón khoảng 50.930 lượt khách lưu trú, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 28.552 lượt, tăng 34% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 22.378 lượt, tăng 36% so với cùng kỳ. Công suất phòng ước đạt 63%.

Lượng du khách đến TP Huế dịp Tết Nguyên đán 2025 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. (Ảnh: Trần Thiên)

Trong ngày 31/1 (mùng 3 Tết), khoảng 30.861 lượt khách đến TP Huế, gồm 15.122 lượt khách khách quốc tế và 15.739 lượt khách nội địa. Doanh thu từ du lịch ước đạt 45 tỷ đồng. Khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh ước đạt 13.418 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 7.380 lượt khách, khách nội địa ước đạt 6.038 lượt khách. Công suất phòng ước đạt 81%.

Lượng du khách trong và ngoài nước đến TP Huế ngày 31/1 đều năng mạnh so với ngày 30/1 (mùng 2 Tết). Cụ thể, tổng lượng du khách đến TP Huế trong ngày 30/1 là 12.868 lượt. Trong đó, khách quốc tế là 3.092 lượt, khách trong nước 9.776 lượt.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, năm nay, các di tích thuộc khu di sản Huế áp dụng chính sách miễn phí vé tham quan vào mùng 1 Tết Nguyên đán (thay vì 3 ngày Tết như trước). Dù ngày mùng 1 Tết có mưa phùn và lạnh nhưng lượng khách đến tham quan, du xuân, trải nghiệm tại Đại nội Huế và các điểm di tích thuộc di sản Huế vẫn rất đông.

Đến mùng 2 và mùng 3 Tết, thời tiết tại Huế lại tốt lên, trời có nắng và se lạnh, rất thích hợp để du xuân. Dù không còn chương trình miễn phí vé nhưng lượng du khách vào Đại nội Huế tham quan, chụp ảnh vẫn nhộn nhịp.

Để thu hút khách du lịch trong những ngày Tết Nguyên đán, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn như thả thơ, đầu hồ, bài vụ, đổ xăm hường.