(VTC News) -

Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ khi không tổ chức công an cấp huyện; triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động.

Tại hội nghị, Công an Thành phố thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể công an huyện, quận, thị xã và các tổ chức trực thuộc.

Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Theo đó, Công an Hà Nội giải thể 30 công an cấp huyện và các tổ chức trực thuộc (trừ Đồn Công an). Đồng thời, Công an Thành phố công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ; triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động.

Mặc dù tinh gọn tổ chức bộ máy nhưng chức năng, nhiệm vụ của Công an TP Hà Nội không giảm mà còn tiếp nhận thêm 4 nhiệm vụ mới từ các sở, ngành thuộc UBND thành phố.

Các nhiệm vụ vụ mới gồm: Nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; nhiệm vụ Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp; nhiệm vụ về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng.

Theo Công an TP Hà Nội, đây là một trong những đợt kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy lớn, chưa có tiền lệ, nằm trong xu thế chung về tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị. Đợt kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy này tác động đến cả 3 cấp Công an thuộc Công an TP Hà Nội, trong đó tác động trực tiếp nhất là 30 công an cấp huyện.