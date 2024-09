Top 10 xe bán chậm nhất tháng 8/2024: Thương hiệu xe Nhật Bản dẫn đầu

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng tháng 8/2024 đạt 25.196 xe, giảm 13% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023.

Đây là tháng có số ngày gần như trùng hết với tháng "Ngâu" trong khi quan niệm dân gian người dân thường hạn chế mua sắm tài sản trong tháng này. Trong tổng doanh số bán hàng trên có xe 19.129 xe du lịch, giảm 16%; 5.901 xe thương mại, tăng 1% và 166 xe chuyên dụng, giảm 23% so với tháng trước.

Xét về nguồn gốc xe, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 12.064 xe, giảm 13%, trong khi doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.132 xe, cũng giảm 13% so với tháng trước.

Honda Accord là dòng xe bán chậm nhất trong tháng 8 vừa qua.

Bên cạnh Top 10 mẫu xe bán chạy nhất, có nhiều mẫu xe vẫn không thoát khỏi bảng xếp hạng các xe bán chậm nhất thị trường ô tô Việt Nam. Các mẫu xe có doanh số bán ra rất thấp, thậm chí có những mẫu xe bán chưa nổi 10 chiếc trong tháng.

Dựa theo báo cáo bán hàng từ VAMA, BNEWS.VN tổng hợp danh sách Top 10 xe bán chậm, bán ế nhất thị trường ô tô Việt Nam tháng 8/2024 và so sánh với doanh số (DS) của tháng trước cùng giá bán của mỗi mẫu xe đi kèm.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất trong tháng 8.

1. Honda Accord: 3 xe

Honda Accord tiếp tục dẫn đầu danh sách xe bán chậm nhất tháng khi chỉ bán được 3 xe, giảm 50% so với tháng 7 (6 xe). Dù đã giảm giá 220 triệu đồng, mẫu sedan cỡ D này vẫn không thu hút được người mua. Doanh số lũy kế 8 tháng của Honda Accord đạt 57 xe, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

2. Toyota Alphard: 9 xe

Toyota Alphard chỉ bán được 9 xe trong tháng 8, giảm một nửa so với tháng 7 (18 xe). Dù có giá bán từ 4,37 tỷ đồng, dòng xe cao cấp này vẫn có doanh số lũy kế 8 tháng đạt 82 xe, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

3. Suzuki XL7: 13 xe

Suzuki XL7 tiếp tục nằm trong top xe bán chậm với 13 xe bán ra, giảm 35% so với tháng 7 (20 xe). Tổng cộng, trong 8 tháng đầu năm, XL7 bán được 1.813 xe, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2023.

4. KIA K5: 14 xe

Sau một tháng 7 đầy hứa hẹn, doanh số KIA K5 giảm mạnh tới 65,9% trong tháng 8, chỉ bán được 14 xe so với 41 xe tháng trước. Doanh số lũy kế từ đầu năm đạt 187 xe, giảm 79% so với cùng kỳ năm 2023.

5. KIA Soluto: 19 xe

KIA Soluto bán được 19 xe trong tháng 8, giảm 50% so với tháng trước (38 xe). Doanh số lũy kế 8 tháng chỉ đạt 243 xe, giảm mạnh 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu sedan này đã không có phiên bản nâng cấp kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2019

6. Isuzu mu-X: 20 xe

Doanh số Isuzu mu-X đạt 20 xe, tăng nhẹ 1 xe so với tháng trước (19 xe). Tính từ đầu năm, mẫu SUV này đã bán được 124 xe, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

7. Honda Civic: 24 xe

Honda Civic bán ra 24 xe trong tháng 8, chỉ bằng 1/3 so với tháng 7. Sự sụt giảm này chủ yếu do thông tin chuẩn bị ra mắt phiên bản mới của Civic, dự kiến vào tháng 10. Do đó, nhiều đại lý xả hàng phiên bản cũ, khiến doanh số giảm mạnh.

8. Toyota Land Cruiser: 22 xe

Toyota Land Cruiser chỉ bán được 22 xe trong tháng 8, giảm 69% so với tháng trước (71 xe). Đây không phải do xe kém hấp dẫn mà chủ yếu vì không có đủ hàng cung cấp cho thị trường.

9. Toyota Corolla Altis: 33 xe

Toyota Corolla Altis quay trở lại danh sách xe bán chậm với 33 xe bán ra trong tháng 8, giảm 57,7% so với tháng 7 (78 xe). Doanh số lũy kế từ đầu năm đạt 319 xe, giảm 69,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

10. Ford Explorer: 33 xe

Ford Explorer cũng lọt vào danh sách với 33 xe được bán ra, giảm 51,4% so với tháng 7 (68 xe). Mẫu SUV cỡ lớn này có giá bán từ 2,366 tỷ đồng và là một trong những mẫu xe nhập khẩu bán chạy nhất của Ford.

Tháng 8/2024 cho thấy sự sụt giảm doanh số đáng kể ở nhiều mẫu xe do tác động của tháng Ngâu – thời điểm người tiêu dùng thường ít mua sắm ô tô.

Các thương hiệu như Toyota, Honda và KIA đều có mặt trong danh sách, với những mẫu xe như Honda Civic và Toyota Land Cruiser có doanh số giảm mạnh do ảnh hưởng từ việc chờ đợi phiên bản mới hoặc nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, với những dòng xe chuẩn bị ra mắt phiên bản mới như Honda Civic, doanh số có thể sẽ cải thiện trong các tháng tới.