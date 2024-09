Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 8 tại Việt Nam

1. Mitsubishi Xforce (2.504 xe)

Mitsubishi Xforce.

Với 2.504 chiếc bán ra trong tháng 8 vừa qua, tăng tới 43,2% so với tháng trước, Mitsubishi Xforce vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất tháng tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là lượng tiêu thụ kỷ lục mà mẫu SUV cỡ B này từng đạt được kể từ khi bắt đầu giao xe vào tháng 3.

Cộng dồn doanh số trong 8 tháng qua của năm 2024, đã có 8.142 chiếc Xforce được bán ra. Con số này nhiều thứ 3 toàn thị trường, chỉ xếp sau Ford Ranger và Mitsubishi Xpander, đồng thời giúp Xforce dẫn đầu phân khúc SUV hạng B.

2. Ford Ranger (1.274 xe)

Ford Ranger.

Kết thúc tháng 8/2024, Ford Ranger bán được 1.274 chiếc, chỉ ít hơn 2 xe so với tháng trước. Tuy nhiên, con số này lại tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2023, giúp mẫu bán tải nhà Ford tăng 2 bậc trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tháng.

Lũy kế doanh số đến tháng 8/2024, Ford Ranger đã bán được tổng cộng 10.293 chiếc, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này giúp "vua bán tải" chính thức vượt qua Mitsubishi Xpander để trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường từ đầu năm.

3. Mazda CX-5 (1.070 xe)

Mazda CX-5.

Mẫu crossover đến từ Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức hút bền bỉ qua thời gian khi đạt doanh số 1.070 chiếc trong tháng 8, tăng nhẹ 2,5%. Kết quả này giúp Mazda CX-5 tăng 3 bậc, vươn lên hạng 3 trong top 10.

Cộng dồn trong 8 tháng đầu năm, doanh số của Mazda CX-5 đã đạt 7.384 xe, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu xe này vẫn thống trị phân khúc gầm cao cỡ C nhưng không còn dẫn đầu nhóm xe gầm cao đa dụng (SUV/crossover) nói chung tại Việt Nam sau sự vươn lên của Mitsubishi Xforce.

4. Toyota Vios (1.010 xe)

Toyota Vios.

Tính hết tháng 8/2024, doanh số của Toyota Vios đạt 1.010 chiếc, giảm 42,1% so với tháng trước. Điều này khiến mẫu sedan Nhật Bản tụt 2 bậc trong top xe bán chạy tháng vừa qua.

Dẫu vậy, việc giữ được doanh số trên 1.000 xe trong tháng qua giúp Vios đạt doanh số tích lũy từ đầu năm là 6.970 chiếc, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời vượt qua đối thủ Hyundai Accent để dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B.

5. Mitsubishi Xpander (1.003 xe)

Mitsubishi Xpander

Tương tự như Vios, dù không duy trì được doanh số cao như những tháng trước nhưng Mitsubishi Xpander vẫn có lượng tiêu thụ trên 1.000 xe trong tháng 8. Cụ thể, mẫu MPV Nhật Bản đã bán được 1.003, giảm 32,8% so với tháng 7 và giảm 41,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả này khiến Xpander bị tụt 1 bậc trong top 10. Doanh số cộng dồn 8 tháng đầu năm 2024 của Xpander là 10.268 chiếc, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái và xếp thứ hai toàn thị trường về lượng tiêu thụ.

6. Hyundai Accent (937 xe)

Hyundai Accent

Mẫu sedan chủ lực của Hyundai có 937 xe rời đại lý thành công trong tháng 8 vừa qua, giảm 4,9% so với tháng trước. Dẫu vậy, con số này là đủ để giúp Accent tăng 2 bậc vươn lên hạng 6 trong danh sách 10 xe bán chạy nhất tháng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, đã có 6.910 xe Hyundai Accent được bán ra thị trường. Con số này hiện ít hơn 60 xe so với Vios, khiến mẫu sedan Hàn Quốc đánh mất ngôi đầu phân khúc sedan cỡ B vào tay chính đối thủ.

7. Toyota Yaris Cross (927 xe)

Toyota Yaris Cross

Dù đã được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 8 nhưng doanh số của Yaris Cross lại giảm 25,3%, xuống còn 927 chiếc. Điều này cũng khiến mẫu SUV cỡ nhỏ của Toyota bị tụt 2 bậc xuống vị trí số 7 trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, Toyota Việt Nam đã bán được 5.919 chiếc Yaris Cross. Với mức doanh số này, Yaris Cross hiện đứng thứ 2 phân khúc SUV cỡ B sau Mitsubishi Xforce.

8. Ford Everest (812 xe)

Ford Everest

Trong tháng 8 vừa qua, Ford Everest ghi nhận mức doanh số giảm 14,6% so với tháng trước, xuống còn 812 xe. Dẫu vậy, kết quả này vẫn đủ để giúp mẫu SUV nhà Ford có mặt trong 10 xe bán chạy nhất tháng, thậm chí tăng 1 bậc so với tháng 7.

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Ford Việt Nam đã bán ra tổng cộng 6.205 chiếc Everest, tăng 4,6% so với năm 2023 và vẫn dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D.

9. Hyundai Creta (613 xe)

Hyundai Creta

Với doanh số 613 chiếc bán ra trong tháng 8, Hyundai Creta đã trở lại với top 10 sau một tháng vắng bóng. Con số này giảm 8,2% so với tháng trước nhưng vẫn tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm tới nay, Creta đã bán được tổng cộng 4.113 chiếc, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm 2023.

10. Toyota Corolla Cross (577 xe)

Toyota Corolla Cross

Thế chỗ của Veloz Cross trong tháng này là một cái tên Toyota khác, Corolla Cross. Mẫu xe gầm cao cỡ B+ này đã bán được 577 chiếc trong tháng 8, dù giảm 14% so với tháng 7 nhưng vẫn đủ để đưa Corolla Cross trở lại top 10 sau 2 tháng vắng bóng.

Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái, mức doanh số trên chỉ bằng khoảng 1/3. Cộng dồn 8 tháng đã qua của năm 2024, lượng tiêu thụ của của Corolla Cross đạt 3.276 chiếc, giảm tới 64% so với cùng kỳ năm 2023.