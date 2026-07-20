Mỹ nhân phim giờ vàng đọ sắc dàn người đẹp

Giải đấu pickleball do Trà Ngọc Hằng tổ chức vừa diễn ra với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, người mẫu và vận động viên. Trong số đó, Huỳnh Hồng Loan - gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện với vẻ ngoài khỏe khoắn, rạng rỡ và có màn tranh tài cùng dàn người đẹp như Trà Ngọc Hằng, Đào Lan Phương, MC Vân Hugo..