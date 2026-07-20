Mỹ nhân phim giờ vàng đọ sắc dàn người đẹp

Phong cách thời trang trẻ trung của cựu người mẫu Đào Lan Phương
Cựu người mẫu Đào Lan Phương lựa chọn phong cách thời trang trẻ trung, năng động, tôn vóc dáng trong những chuyến du lịch hè.
Ca sĩ Ngọc Anh sánh đôi chồng nhạc sĩ trên sàn diễn áo dài cưới
Ca sĩ Ngọc Anh cùng ông xã - nhạc sĩ Tô Minh Đức mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào trên sàn diễn áo dài cưới tại The Vietnam Grand WeddX 2026
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thắng giải 'Gương mặt đẹp nhất năm'
Vượt mặt dàn mỹ nhân đình đám, giải thưởng "Best Face of the year" (Gương mặt đẹp nhất) nhận được nhiều chú ý khi trao cho Đoàn Thiên Ân.
XSHCM 20/7 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/7/2026
(VTC News) - XSHCM 20/7, trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/7/2026, xổ số TP.HCM thứ Hai ngày 20/7/2026, xổ số Hồ Chí Minh 20/7.
Dược phẩm Cửu Long bị phạt 189 triệu đồng
Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long bị Bộ Y tế xử phạt 189 triệu đồng do hàng loạt vi phạm từ đăng ký lưu hành, kinh doanh đến kê khai giá thuốc.
Mua nhà phố tại Van Phuc City nhận được ưu đãi chưa từng có
Van Phuc Group triển khai chương trình chiết khấu lên đến 25% khi mua nhà phố tại Van Phuc City – một ưu đãi hiếm có nhất trên thị trường từ trước đến nay.
Mưa lũ ở Lai Châu làm 6 người tử vong, thiệt hại trên 270 tỷ đồng
Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15/7 đến sáng 20/7 làm 6 người tử vong, 2 người mất tích và gây thiệt hại ước trên 270 tỷ đồng.
Sản phụ mang tam thai tự nhiên hiếm gặp, tỷ lệ chỉ 1/100.000
Mang tam thai tự nhiên - thai kỳ chỉ gặp khoảng 1/100.000 ca, sản phụ 28 tuổi được các bác sĩ giữ thai gần 32 tuần trước khi sinh an toàn 3 em bé.
XSPY 20/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 20/7/2026
(VTC News) - XSPY 20/7, trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 20/7/2026, xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 20/7/2026, xổ số Phú Yên 20/7.
Phụ huynh và học sinh 'phát sốt' vì xe đổi pin VinFast Flazz Max từ 10,5 triệu
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Happy One Sora - đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn hoàn thiện
Sự kiện cất nóc Happy One Sora, hoàn thành phần kết cấu của công trình tạo tiền đề để dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị cho các cột mốc tiếp theo.
Cho rằng bạn bị xúc phạm mẹ, người đàn ông đâm chết bạn
Cho rằng bạn nhậu có lời lẽ xúc phạm mẹ mình trong lúc uống rượu, người đàn ông ở Khánh Hòa dùng dao đâm nạn nhân tử vong.
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Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán (tỉnh Thanh Hoá) bị khởi tố và bắt tạm giam vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.
XSMN 20/7 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 20/7/2026
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