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Xuất bản ngày 20/07/2026 01:24 PM
Cập nhật lúc 03:31 PM ngày 20/07/2026

Mỹ nhân phim giờ vàng đọ sắc dàn người đẹp

Lê Chi
Lê Chi
(VTC News) -

Mỹ nhân phim giờ vàng Huỳnh Hồng Loan cùng Trà Ngọc Hằng, Vân Hugo và nhiều người đẹp thu hút sự chú ý khi hội ngộ, đọ sắc và tranh tài sôi nổi.

Giải đấu pickleball do Trà Ngọc Hằng tổ chức vừa diễn ra với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, người mẫu và vận động viên. Trong số đó, Huỳnh Hồng Loan - gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện với vẻ ngoài khỏe khoắn, rạng rỡ và có màn tranh tài cùng dàn người đẹp như Trà Ngọc Hằng, Đào Lan Phương, MC Vân Hugo..

Giải đấu pickleball do Trà Ngọc Hằng tổ chức vừa diễn ra với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, người mẫu và vận động viên. Trong số đó, Huỳnh Hồng Loan - gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện với vẻ ngoài khỏe khoắn, rạng rỡ và có màn tranh tài cùng dàn người đẹp như Trà Ngọc Hằng, Đào Lan Phương, MC Vân Hugo..

Sau thành công của vai "mợ Hai" Ngọc Trâm trong bộ phim Nợ đời vay trả, Huỳnh Hồng Loan tiếp tục ghi điểm với hình ảnh năng động ngoài đời. Nữ diễn viên cho biết pickleball là môn thể thao cô yêu thích vì vừa giúp rèn luyện sức khỏe, vừa mang đến cơ hội kết nối với nhiều bạn bè có chung đam mê.

Sau thành công của vai “mợ Hai” Ngọc Trâm trong bộ phim Nợ đời vay trả, Huỳnh Hồng Loan tiếp tục ghi điểm với hình ảnh năng động ngoài đời. Nữ diễn viên cho biết pickleball là môn thể thao cô yêu thích vì vừa giúp rèn luyện sức khỏe, vừa mang đến cơ hội kết nối với nhiều bạn bè có chung đam mê.

Là người sáng lập và duy trì giải đấu qua nhiều mùa, Trà Ngọc Hằng chia sẻ mong muốn biến sự kiện thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng yêu pickleball.

Là người sáng lập và duy trì giải đấu qua nhiều mùa, Trà Ngọc Hằng chia sẻ mong muốn biến sự kiện thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng yêu pickleball.

"Tôi mong muốn giải đấu trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng yêu pickleball. Điều hạnh phúc nhất là qua từng mùa giải, ngày càng có nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và các vận động viên cùng đồng hành để lan tỏa tinh thần thể thao tích cực đến cộng đồng", cô nói.

“Tôi mong muốn giải đấu trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng yêu pickleball. Điều hạnh phúc nhất là qua từng mùa giải, ngày càng có nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và các vận động viên cùng đồng hành để lan tỏa tinh thần thể thao tích cực đến cộng đồng”, cô nói.

Trên sân đấu, người mẫu Đào Lan Phương thi đấu đầy nhiệt huyết và cùng đồng đội giành danh hiệu Cặp đôi đẹp nhất trên sân.

Trên sân đấu, người mẫu Đào Lan Phương thi đấu đầy nhiệt huyết và cùng đồng đội giành danh hiệu Cặp đôi đẹp nhất trên sân.

Diễn viên Huy Khánh cũng góp mặt với tinh thần thi đấu sôi nổi. Nam diễn viên cho biết ngoài bóng đá, pickleball là môn thể thao mang lại cho anh nhiều năng lượng tích cực mỗi khi tham gia các giải đấu.

Diễn viên Huy Khánh cũng góp mặt với tinh thần thi đấu sôi nổi. Nam diễn viên cho biết ngoài bóng đá, pickleball là môn thể thao mang lại cho anh nhiều năng lượng tích cực mỗi khi tham gia các giải đấu.

Theo ban tổ chức, mùa giải năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và các vận động viên chuyên nghiệp, trong đó có "thần đồng pickleball" Quang Dương. Trà Ngọc Hằng kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục góp phần lan tỏa lối sống năng động và tình yêu thể thao đến cộng đồng.

Theo ban tổ chức, mùa giải năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và các vận động viên chuyên nghiệp, trong đó có “thần đồng pickleball” Quang Dương. Trà Ngọc Hằng kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục góp phần lan tỏa lối sống năng động và tình yêu thể thao đến cộng đồng.

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