Những lần gây tranh cãi của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc

(VTC News) -

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Năm 2022, cô đăng quang Hoa hậu Liên lục địa khi đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi này.

Bên cạnh sắc vóc, Bảo Ngọc còn được mệnh danh là "hoa hậu tri thức". Tuy nhiên mới đây, nàng hậu vướng ồn ào liên quan đến việc được nhận vào chương trình thạc sĩ tại Đại học Columbia.

Bảo Ngọc thừa nhận trong quá trình đăng tải thư thông báo, ê-kíp của cô sử dụng AI để hỗ trợ xử lý hình ảnh nhằm bảo mật thông tin. Do công cụ AI tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản. Sau khi phát hiện sai sót, Bảo Ngọc ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan và chủ động gỡ bỏ nội dung để tránh tiếp tục tạo ra những hiểu lầm không đáng có. Sự việc khiến cho Bảo Ngọc nhanh chóng nhận phải tranh cãi dữ dội.

Trước khi vướng ồn ào về việc sửa thư mời, Lê Nguyễn Bảo Ngọc không ít lần nhận phải những tranh cãi.

Ồn ào "lấn lướt" Hoa hậu Mai Phương

Ngay sau đêm chung kết Miss World Vietnam 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Theo đó, dù dừng chân ở vị trí Á hậu 1, song nhiều người cho rằng Bảo Ngọc đang có phần lấn lướt Mai Phương. Cu thể trong buổi họp báo sau đăng quang, nàng hậu "hiên ngang" ngồi ở vị trí trung tâm, nơi lẽ ra dành cho hoa hậu.

Trong buổi giao lưu với fan sắc đẹp ngay khi máy bay vừa hạ cánh tại TP.HCM, thay vì đi chậm lại để Hoa hậu Mai Phương đi trước, Bảo Ngọc lại vui vẻ chạy đến chào người hâm mộ và trở thành thành viên dẫn đầu.

Bảo Ngọc bị chỉ trích vì "lấn lướt" Hoa hậu Mai Phương.

Hành động của người đẹp Cần Thơ khiến số đông khán giả không vừa ý. Nhiều người cho rằng cô thiếu tinh tế, cố ý lấn át hoa hậu và lẽ ra cô nên tiết chế hơn để nhường cho Mai Phương. Một số ý kiến cho rằng có thể Bảo Ngọc còn quá vô tư và hồn nhiên, chưa nhiều kinh nghiệm nên mới hành xử như vậy.

Trước những tranh cãi, Bảo Ngọc lên tiếng thừa nhận mỗi người một vẻ, nên hào quang thì không ai lấn át ai được cả.

Bảo Ngọc cũng nhấn mạnh, cô không xem danh hiệu Á hậu và Hoa hậu là cuộc cạnh tranh bởi ngay từ đầu cuộc thi, cô tâm niệm sẽ nỗ lực để làm tốt nhất trong khả năng của mình.

Bị chỉ trích "làm màu"

Sau khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, Bảo Ngọc có lịch trình dày đặc và bận rộn. Do đang trong nhiệm kỳ nên người đẹp buộc phải đội vương miện mỗi khi dự sự kiện. Tuy nhiên, cô lại bị chỉ trích rằng "làm màu, đi đâu cũng đội vương miện".

Trước những ồn ào này, Bảo Ngọc đã lên tiếng phản hồi. Cô chia sẻ: "Có bạn đùa rằng bây giờ Bảo Ngọc có muốn đội vương miện thì cũng phải xin phép, vì cứ đội lên là bị nói sao thích ra vẻ, đi đâu cũng đội vương miện. Hỡi ơi, phải thú thật là, dù tự hào thiệt đó nhưng đội vương miện nặng lắm, mà để đội lên còn phải ghim cài, đau hết cả đầu, chị em nào từng đội sẽ hiểu".

Nàng hậu cho biết, cô phải tự tiên lượng nếu lần nào đi cũng đội mấy tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày thế này, thì không sớm thì muộn, cô cũng phải nhờ ba bốc giùm mớ thuốc tiền đình, và thoái hóa cột sống cổ.

Bảo Ngọc nhiều lần bị chỉ trích "làm màu".

Người đẹp Cần Thơ chia sẻ thêm, cô đội vương miện luôn cân nhắc tính chất sự kiện vì tôn trọng ban tổ chức và mục tiêu mà sự kiện hướng đến.

"Trừ những dịp thật sự không phù hợp, như những sự kiện mang tính hàn lâm, chúng mình sẽ luôn lựa chọn có vương miện. Đó là trọng trách mà cả đội nên làm trong thời gian đương nhiệm, và cũng là niềm tự hào của chúng mình, của cả những người con muốn làm rạng danh Việt Nam.

Do đó, xin phép các anh, các chị, các cô, các chú, các dì các bác, các quý cư dân mạng, những bạn fan ủng hộ và đối nghịch với ủng hộ, những ai đã dành sự quan tâm và bảy tỏ quan điểm. Xin phép tất cả cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022, được phép đội vương miện của mình, và của toàn thể các bạn", cô chia sẻ.

Trang điểm đậm khi đi từ thiện

Cũng trong năm 2022, khi tham gia các hoạt động tình nguyện, Hoa hậu Bảo Ngọc bị chỉ trích là trang điểm quá đậm, không phù hợp để đi từ thiện. Giãi bày lý do, cô đăng tải một đoạn clip cho biết, trước khi đến địa điểm làm từ thiện, cô phải tham gia nhiều hoạt động khác và không có thời gian để đổi sang kiểu trang điểm khác phù hợp hơn với hoàn cảnh.

"Khi đi từ thiện, tôi luôn muốn giản dị, gần gũi hết mức có thể. Tuy nhiên do lịch trình dày đặc nên nhiều khi thời gian không cho phép tôi thay đổi trang phục và kiểu trang điểm. Trong lần này, tôi phải đi quay ở rất nhiều nơi nên phải tranh thủ tới thăm các em bé ở trung tâm. Đó là lý do tôi không thể thay đổi quần áo hay tẩy trang. Hy vọng là mọi người sẽ thông cảm và luôn nhìn vào những điều tích cực", nàng hậu tâm sự.

Bảo Ngọc gây tranh cãi vì trang điểm đậm khi đi thiện nguyện.

Giải thích về việc chưa thực hiện các nhiệm vụ của một đương kim hoa hậu, Bảo Ngọc cho biết cô đang thực hiện một số dự án thiện nguyện trong vai trò là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và chuẩn bị tốt cho hành trình của Miss Intercontinental đương nhiệm.

Người đẹp khẳng định đã được sự chấp thuận giữa các bên nên sẽ vẫn ở lại Việt Nam trong thời gian tới, và tiếp tục hành trình của Miss Intercontinental 2022 vào năm sau.

Tranh cãi khi ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam

Tại Hoa hậu Việt Nam 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được giao vị trí ngồi ghế ban giám khảo. Do chỉ vừa đăng quang vài tháng, sự xuất hiện của nàng hậu nhanh chóng nhận nhiều bàn tán.

Trước tranh cãi, Bảo Ngọc cho rằng năng lực của một người không tính bằng thời gian mà bằng công việc đã làm.

"Trước khi trở thành hoa hậu, tôi từng là cô gái không biết gì. Từ con số âm, tôi đã lọt Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020, trở thành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và Hoa hậu Liên lục địa 2022 chỉ trong 2 năm. Đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự nỗ lực của bản thân. Với kinh nghiệm của mình, tôi tự tin sẽ cùng các thành viên trong BGK tìm ra cô gái xứng đáng nhất", cô nói.

Bảo Ngọc gây tranh cãi khi ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022.

Trường ban tổ chức cuộc thi cũng khẳng định Bảo Ngọc là người trẻ, có trình độ học vấn tốt, kinh nghiệm trong các cuộc thi.

"Dù chưa tốt nghiệp đại học nhưng cô ấy không hề thiếu kinh nghiệm vì đã trải qua rất nhiềucuộc thi lớn, với những thử thách khắc nghiệt. Hơn nữa, Bảo Ngọc cũng từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt Top 22. Tại sao chúng ta luôn hãnh diện mỗi khi mời được một hoa hậu quốc tế làm giám khảo, nhưng đến khi chính đại diện Việt Nam trở thành giám khảo thì lại băn khoăn?

Các thành viên trong BGK không làm việc theo cảm hứng mà tất cả sẽ có quy chế rõ ràng, chặt chẽ. Chính vì vậy cô gái trở thành hoa hậu chắc chắn sẽ đáp ứng đủ mọi tiêu chí của cuộc thi", trưởng ban tổ chức nói.