Phong cách thời trang trẻ trung của cựu người mẫu Đào Lan Phương

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Nhan sắc gây chú ý của Hoa hậu Bảo Ngọc sau ồn ào 'phông bạt' học bổng thạc sĩ Sau khoảng 3 tuần im ắng, Lê Nguyễn Bảo Ngọc bắt đầu cập nhật hình ảnh cuộc sống và hoạt động trở lại trên trang cá nhân.

Nam sinh lớp 11 giành điểm tuyệt đối lý thuyết Olympic Vật lý quốc tế Không chỉ giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, Nguyễn Nhật Minh còn gây ấn tượng khi đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài thi lý thuyết.

Di dời 3 toà chung cư cũ ở Hà Nội phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A Hà Nội di dời khoảng 150 hộ gia đình, cá nhân sống tại 3 tòa chung cư cũ và 60 hộ có đất ở riêng lẻ trên địa bàn phường Kim Liên để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình nghỉ công tác Theo nguyện vọng cá nhân, ông Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình, gửi đơn xin nghỉ công tác và đã được cấp có thẩm quyền cho phép.

'Lửa trắng' tập 9: Mai tiến sâu vào đường dây ma tuý, Lê Trường sắp sa lưới? Sau khi dần chiếm được lòng tin của Lão Công, Mai tiến sâu vào đường dây ma túy, trong khi ban chuyên án phải cân nhắc thời điểm bắt Lê Trường trong tập 9 Lửa trắng.

Thua ngược Argentina, HLV Tuchel không nhận sai: Đội Anh đá hay, không hối tiếc Thomas Tuchel lý giải các quyết định chiến thuật khiến đội tuyển Anh thua ngược Argentina, khẳng định đội nhà "chơi hay nhất" có thể.

Quân đội Mỹ tấn công tàu cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa cảng Iran Máy bay của Mỹ đã phóng hoả lực và làm hư hại một tàu chở dầu không tải khi nó cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân đối với cảng của Iran.

Mỹ sản xuất đồng xu 1 USD có hình ông Trump Cục đúc tiền Mỹ bắt đầu sản xuất đồng xu 1 USD có hình chân dung Tổng thống Donald Trump ở mặt trước để kỷ niệm 250 năm Ngày Quốc khánh.

Giá cà phê hôm nay 16/7: Đồng loạt tăng Giá cà phê hôm nay 16/7/2026 ghi nhận sự tăng trở lại trên cả hai sàn quốc tế khi Robusta tăng hai phiên liên tiếp và Arabica phục hồi nhẹ.

Chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra khi nào, ở đâu? Cập nhật thông tin trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina: Thời gian thi đấu, địa điểm tổ chức, thể thức và những điểm đáng chú ý.

Lá tía tô nấu với gừng có tác dụng gì và những lưu ý quan trọng khi dùng Ít ai biết lá tía tô không chỉ là rau gia vị quen thuộc mà còn chứa nhiều hoạt chất có lợi, kết hợp với gừng có thể hỗ trợ giải cảm, giảm ho.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Messi vượt Mbappe Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Lionel Messi độc chiếm ngôi đầu bảng với 8 bàn thắng, theo sau là Kylian Mbappe và Erling Haaland.

2 thập kỷ hôn nhân viên mãn dù chưa đám cưới của 'nữ danh hài giàu nhất Vbiz' Được mệnh danh là “phú bà của showbiz Việt”, Việt Hương không chỉ được ngưỡng mộ bởi độ giàu có mà còn vì cuộc hôn nhân 20 năm viên mãn bên nhạc sĩ Hoài Phương.

El Nino mạnh dần, nhiệt độ cả nước có thể cao hơn trung bình tới 2°C El Nino được dự báo mạnh dần trong những tháng cuối năm, có thể đạt cường độ rất mạnh, khiến nhiệt độ trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2°C.