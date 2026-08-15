Miss World (Hoa hậu Thế giới) được tổ chức lần đầu năm 1951 tại Anh, hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và các hoạt động nhân ái, cộng đồng của thí sinh.
Miss World 2026 lần đầu tổ chức tại Việt Nam từ ngày 8/8 và dự kiến chung kết vào ngày 5/9, quy tụ gần 120 thí sinh. Cuộc thi năm nay mang chủ đề Vietnam - Timeless Charm (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận), với hành trình đi qua ba địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa.
Trước Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Việt Nam có một số người đẹp đạt thành tích cao tại cuộc thi như Lan Khuê (Top 11), Lương Thùy Linh (Top 12), Đỗ Thị Hà (Top 13) và Đỗ Mỹ Linh (Hoa hậu Nhân ái, Top 40).
Cựu tiếp viên hàng không cao 1m86 đại diện Việt Nam thi Nam vương quốc tế
Nguyễn Vũ Linh từng hai lần giành Á vương tại các cuộc thi quốc tế, tiếp tục được chọn đại diện Việt Nam tại Mister International 2026.
Nhiều hoạt động nổi bật Miss World 2026 sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Từ 13 - 19/8, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn sẽ là nơi lưu trú và diễn ra nhiều hoạt động nổi bật của các thí sinh Miss World 2026.
Ai đứng sau những màn đồng diễn gây sốt tại Miss Grand Vietnam 2026?
Bên cạnh các ngôi hậu, những tiết mục đồng diễn trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 hiện vẫn tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.
Hoa hậu Bảo Ngọc thể hiện thế nào trong tuần đầu thi Miss World 2026?
Sau một tuần đại diện Việt Nam đọ tài sắc ở Miss World 2026, đại diện nước chủ nhà - Lê Nguyễn Bảo Ngọc - được cả khán giả và cả giới chuyên gia sắc đẹp chú ý.
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