Tỉnh nào có đường biên giới dài nhất Việt Nam?

Lý Thái Tông

Theo Cổng thông tin tỉnh Nghệ An, danh xưng Nghệ An xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1030 dưới triều vua Lý Thái Tông khi nhà vua cho đổi tên gọi Hoan Châu thành châu Nghệ An.

Từ đó, danh xưng Nghệ An trở thành tên gọi gắn liền vào lịch sử hào hùng của dân tộc và tồn tại sâu thẳm trong tâm thức các thế hệ người dân xứ Nghệ cho tới ngày nay.

Tháng 11/2020, Nghệ An tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An, khẳng định dấu mốc quan trọng, chặng đường lịch sử vẻ vang của địa phương.