Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm Triều Tiên

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên có phu nhân Bành Lệ Viên; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị...

Nhân dịp chuyến thăm, sáng 8/6, lãnh đạo Trung Quốc đã có bài viết trên tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, với tiêu đề “Tiếp nối quá khứ và mở ra tương lai, cùng nhau tiến bước, viết tiếp chương mới trong tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc - Triều Tiên”. Ông nhấn mạnh, dù thời thế thay đổi hay tình hình quốc tế diễn biến ra sao, “tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên vẫn luôn bền chặt và không thể phá vỡ”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, tháng 9/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, trong những năm gần đây, ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau 6 lần, duy trì liên lạc chiến lược chặt chẽ và cùng nhau vạch ra kế hoạch phát triển cho quan hệ hai nước.

Ông tái khẳng định duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung - Triều luôn là chính sách kiên định của Đảng và Chính phủ Trung Quốc. Theo ông, hiện nay, quan hệ hai nước đang đứng trước bước ngoặt lịch sử mới, với những cơ hội phát triển mới và sứ mệnh thời đại mới: “Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên định hướng quan hệ Trung - Triều từ tầm cao chiến lược, thúc đẩy quan hệ hai nước tiến cùng thời đại và có những bước phát triển lớn hơn”.

Ông Tập Cận Bình mong muốn hai bên đi sâu trao đổi chiến lược, duy trì truyền thống tốt đẹp trong trao đổi cấp cao giữa hai đảng và hai nước, “thường xuyên thăm hỏi qua lại như người thân”; tăng cường giao lưu học hỏi lẫn nhau để cùng thúc đẩy sự phát triển ổn định của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa hai nước; mở rộng hợp tác thực chất, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, khai thác tiềm năng và chia sẻ cơ hội hợp tác; thắt chặt phối hợp đa phương, bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm nòng cốt và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, chống lại chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, chống lại mọi nỗ lực và hành động gây nguy hiểm cho an ninh và ổn định khu vực.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố, sẵn sàng cùng với Triều Tiên “chung tay tiến bước, viết tiếp chương mới để tình hữu nghị truyền thống Trung - Triều tỏa sáng rực rỡ hơn ánh sáng của thời đại, đóng góp lớn hơn vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển, thịnh vượng của khu vực và thế giới”.

Trước đó, trong một bài viết đăng trên Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Vương Á Quân, Đại sứ nước này tại Triều Tiên, cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có “cuộc gặp quan trọng mang tính lịch sử” với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong khi đó, khi trả lời truyền thông trong nước, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, việc Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Triều Tiên là điểm đến đầu tiên trong năm nay đã cho thấy vị thế quan trọng của quan hệ Trung - Triều trong chiến lược ngoại giao của Trung Quốc. Trong bối cảnh tình hình quốc tế rối ren phức tạp, chuyến thăm này sẽ giúp tạo dựng một môi trường xung quanh thuận lợi hơn, đưa ra định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy nâng cấp hợp tác thực chất giữa hai bên và chuyển hóa tin cậy chính trị thành những thành quả hợp tác cụ thể hơn.

Bích Thuận