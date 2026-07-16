Tin nóng thế giới hôm nay ngày 16/7: Kỹ sư Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tử vong

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 16/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm việc quân đội Mỹ lần đầu dùng hỏa lực tấn công tàu chở dầu cố vượt lệnh phong tỏa cảng Iran, trong khi Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran; Ukraine tiếp tục cải tổ bộ máy quốc phòng khi Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov rời nhiệm sở sau khoảng 6 tháng tại vị; tướng lĩnh Mỹ - Nhật - Hàn tái khẳng định hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên; trong khi kỹ sư trưởng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

Ông Trump cân nhắc mở rộng chiến dịch quân sự ở Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét các phương án mở rộng hoạt động quân sự nhằm gia tăng sức ép với Iran sau nhiều ngày giao tranh dọc eo biển Hormuz.

Một ảnh chụp màn hình từ video thu được trên mạng xã hội vào ngày 15 tháng 7 cho thấy cảnh tượng ngay trước khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố đây là một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran.

Theo các nguồn tin, những phương án đang được cân nhắc gồm đánh chiếm đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran - và không kích các cơ sở ngầm tại núi Pickaxe, nơi được cho là liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Trump cũng công khai tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự, đồng thời cho biết Mỹ có thể nhờ một quốc gia khác tiến hành chiến dịch trên bộ nếu triển khai kế hoạch kiểm soát đảo Kharg. Trong khi đó, Washington tiếp tục không kích các mục tiêu quân sự của Iran quanh eo biển Hormuz nhằm làm suy yếu năng lực kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Mỹ lần đầu dùng vũ lực chặn tàu vượt lệnh phong tỏa Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã dùng tên lửa Hellfire bắn vào tàu chở dầu M/T Belma treo cờ Curacao sau khi con tàu phớt lờ nhiều cảnh báo và cố tiếp cận đảo Kharg của Iran.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz gần bãi biển Bandar Abbas, Iran. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng vũ lực đối với một tàu thương mại kể từ khi tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran. CENTCOM cho biết trong 24 giờ đầu thực thi lệnh phong tỏa, lực lượng Mỹ cũng chuyển hướng thêm hai tàu thương mại khác.

Theo dữ liệu hàng hải, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh so với trước khi xung đột bùng phát. Trong khi đó, tình trạng giả mạo tín hiệu GPS tiếp tục gây khó khăn cho việc theo dõi hoạt động hàng hải trong khu vực.

Ukraine thay Bộ trưởng Quốc phòng sau 6 tháng

Tổng thống Volodymyr Zelensky miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov chỉ sau khoảng sáu tháng giữ chức, trong khuôn khổ đợt cải tổ nội các quy mô lớn.

Ông Fedorov cho biết chưa thể hoàn thành mục tiêu cải cách Bộ Quốc phòng theo tiêu chuẩn NATO, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị và minh bạch. Truyền thông Ukraine dẫn lời một số quan chức cho rằng quyết định này có thể liên quan đến bất đồng giữa ông Fedorov và Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi về cải tổ quân đội và mua sắm quốc phòng, song thông tin chưa được Văn phòng Tổng thống xác nhận.

Trong thời gian tại nhiệm, ông Fedorov thúc đẩy hợp tác với công ty công nghệ Mỹ Palantir nhằm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu chiến trường vào hoạt động quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov rời nhiệm sở sau khoảng 6 tháng đảm nhiệm chức vụ. (Ảnh: AP)

Mỹ - Nhật - Hàn tái khẳng định hợp tác về vấn đề Triều Tiên

Lãnh đạo quân đội Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhóm họp tại Washington và tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác an ninh nhằm đối phó chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ba bên nhất trí tiếp tục phối hợp hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, đồng thời duy trì và mở rộng các cuộc tập trận chung đa lĩnh vực Freedom Edge trong thời gian tới.

Bên lề hội nghị, Mỹ và Hàn Quốc cũng nhất trí tăng cường huấn luyện chung và nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, trong khi Hàn Quốc và Nhật Bản khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trước các thách thức an ninh trong khu vực.

Kỹ sư trưởng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thiệt mạng

Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga cho biết kỹ sư trưởng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ông Alexander Yakovlev, đã thiệt mạng sau khi một máy bay không người lái tấn công xe công vụ tại khu vực giữa nhà máy và thành phố Energodar.

Theo Rosatom, chiếc xe Toyota Camry của nhà máy bị UAV tấn công khi đang di chuyển. Ngoài ông Yakovlev, tài xế điều khiển phương tiện cũng tử vong.

Một cuộc không kích của Nga tại Zaporizhzhia. (Ảnh: Reuters)

Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev cho biết trong khoảng hai tháng rưỡi qua đã có 13 người thiệt mạng và 48 người bị thương trong các vụ tấn công nhằm vào thành phố Energodar và khu vực Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Phía Nga cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào khu vực nhà máy điện hạt nhân có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra một sự cố hạt nhân quy mô lớn, ảnh hưởng tới Nga, Ukraine và nhiều khu vực tại châu Âu. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.