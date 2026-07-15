Giám đốc công ty năng lượng Naftogaz được chọn làm tân Thủ tướng Ukraine

Ông Zelenskiy đã cách chức Thủ tướng Yulia Svyrydenko hôm 12/7, sau chỉ một năm tại vị. Quốc hội Ukraine sau đó làm thủ tục miễn nhiệm bà Svyrydenko ngày 14/7 và dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu bầu người kế nhiệm vào ngày 16/7.

Tổng thống Zelenskiy vẫn chưa đưa ra nhiều lời giải thích về động thái này, ngoài việc nói rằng mục đích là để làm mới bộ máy lãnh đạo Chính phủ.

Giám đốc điều hành Naftogaz - ông Sergii Koretskyi. (Ảnh: Kyiv Independent)

Phát biểu với các phóng viên tại Kiev, ông Zelenskiy cho biết Giám đốc điều hành của Công ty năng lượng nhà nước Naftogaz, Sergii Koretskyi, là ứng cử viên tốt nhất cho chức Thủ tướng, bởi ưu tiên của Ukraine là chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu chọn Thủ tướng mới và có khả năng sẽ chấp nhận ứng cử viên mà ông Zelenskiy đề xuất vì đảng của ông nắm giữ đa số.

“Ưu tiên rất rõ ràng - chuẩn bị cho mùa đông”, ông Zelenskiy nói. “Do đó, sau tất cả các cuộc tham vấn, Sergii Koretskyi chắc chắn là ứng cử viên được chuẩn bị tốt nhất cho chức vụ thủ tướng Ukraine”.

Việc Thủ tướng Svyrydenko bị miễn nhiệm tự động dẫn đến việc toàn bộ nội các cũ cũng đã từ chức. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ có một cuộc cải tổ bộ máy chính phủ.

Hiện tại, sự chú ý đặc biệt đổ dồn vào số phận của Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, vào thời điểm mà cục diện chiến trường đang nghiêng về phía Ukraine sau các đòn tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào Nga.

Ông Mykhailo Fedorov, 35 tuổi, là người thúc đẩy các đổi mới công nghệ trong quân đội, và chưa từng làm việc cho Bộ Quốc phòng Ukraine. Ông mới đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng được 6 tháng.

Phan Tùng (VOV.VN)