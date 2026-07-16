Ông Trump cân nhắc mở rộng hoạt động quân sự ở Iran, chiếm đảo Kharg

(VTC News) -

Các phương án tập trung vào cách thức làm suy yếu sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.

Một ảnh chụp màn hình từ video thu được trên mạng xã hội vào ngày 15 tháng 7 cho thấy cảnh tượng ngay trước khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố đây là một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran.

Ông Trump công khai dự định sẽ tấn công Iran mạnh hơn trong tuần tới, bao gồm cả các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng dân sự và có thể cả các mục tiêu năng lượng. Đằng sau hậu trường, ông thảo luận về nhiều kịch bản khác nhau cho hành động quân sự trong tương lai với các quan chức cấp cao, hy vọng tìm ra cách gây áp lực buộc Iran phải khuất phục trước các yêu cầu của Mỹ sau khi các nỗ lực hiện tại thất bại trong việc buộc Tehran phải nhượng bộ.

Trong năm ngày qua, Mỹ tiến hành các cuộc tấn công hàng ngày vào các vị trí của Iran dọc theo eo biển Hormuz, bao gồm cả cuộc tấn công hôm thứ Tư vào đảo nhỏ Greater Tunb ở eo biển Hormuz, nơi đóng vai trò là căn cứ của quân đội Iran.

Các quan chức cho biết các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu khả năng của Iran trong việc ngăn chặn các tàu thương mại đi qua tuyến đường thủy này. Nhưng việc phá hủy các mục tiêu như bệ phóng tên lửa và radar cũng có thể đặt nền móng cho các hoạt động quân sự lớn hơn mà ông Trump đang cân nhắc, các quan chức cho biết.

Theo hai quan chức, ông Trump hiện đang cân nhắc chiến dịch chiếm đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu quan trọng của Iran, và ném bom các khu phức hợp ngầm ở núi Pickaxe, được cho là có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Ông khẳng định sự quan tâm của mình đối với cả hai mục tiêu trong các cuộc phỏng vấn tuần này, mặc dù ông gợi ý rằng một chiến dịch trên bộ để chiếm Kharg có thể sẽ do một quốc gia khác thực hiện. “Chúng tôi có những người khác sẽ thực hiện chiến dịch trên bộ cho chúng tôi”, ông nói trên Fox News mà không giải thích thêm.

Trước đây, ông Trump đưa ra những dấu hiệu công khai và riêng tư cho thấy ông sẵn sàng leo thang, nhưng sau đó lại rút lui. Nhưng ông ấy ngày càng thất vọng vì Iran không nhượng bộ về lằn ranh đỏ hạt nhân của ông và tiếp tục hạn chế giao thông qua eo biển.

Tổng thống Trump dao động giữa việc nghi ngờ thiện chí đàm phán một thỏa thuận của Iran và tuyên bố Tehran sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán. “Họ rất muốn dàn xếp. Họ không thích những gì chúng ta đang làm, và họ thực sự muốn dàn xếp. Chúng ta sẽ xem liệu chúng ta có dàn xếp với họ hay không, hoặc chúng ta sẽ kết thúc”, ông nói hôm thứ Tư tại một sự kiện ngành công nghiệp quốc phòng ở Pennsylvania.

Một tuần trước, ông Trump lại đưa ra một quan điểm khác, cho rằng việc tiếp tục đàm phán với Iran là “lãng phí thời gian”.