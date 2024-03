Thuê xe riêng có tài xế của Xanh SM, cả gia đình thoải mái du xuân

(VTC News) -

Thoải mái, chủ động lịch trình, du lịch xanh đang là xu hướng

Sau quãng thời gian nghỉ Tết bận rộn, đến giữa tháng 3, chị Ngọc Ánh (38 tuổi, Hà Nội) mới quyết định tổ chức chuyến du lịch khai xuân. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chị đặt 2 xe riêng có tài xế, đưa gia đình nhỏ cùng ông bà nội, ngoại hai bên đi du xuân kết hợp lễ chùa đầu năm.

“Xe riêng” đưa đón gia đình chị Ánh trên hành trình 60 km từ Hà Nội đến Chùa Tam Chúc là taxi trọn gói Xanh Tour của Xanh SM - thương hiệu mà chị đã tin tưởng lựa chọn đồng hành hàng ngày. Chị giải thích, do ông bà nội ngoại đã có tuổi, lại đi cùng trẻ nhỏ nên lựa chọn xe riêng tư để chủ động lịch trình là phù hợp nhất.

Từ khi ra mắt, dịch vụ Xanh Tour đã được đón nhận bởi cả du khách nội địa và quốc tế nhờ trải nghiệm xe điện mới, hiện đại, đem đến sự riêng tư và thoải mái dành cho cả gia đình hay nhóm bạn. Hơn cả một dịch vụ di chuyển, song hành cùng khách hàng trên những chuyến Xanh Tour là đội ngũ tài xế tận tâm, am hiểu địa phương, đóng vai trò như những hướng dẫn viên thực thụ.

“Muốn đầu tư cho trải nghiệm thật ‘xịn’ nên mình đặt hẳn gói tour bằng xe Xanh SM Luxury. Xe mới, di chuyển êm ái, không tiếng ồn động cơ, trên xe 4 người lớn ngồi vẫn rộng rãi”, chị Ánh chia sẻ.

Bên cạnh đó, theo chị Ánh, chi phí của chuyến đi cũng rất tối ưu, minh bạch và phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình.

Cũng giống như chị Ánh, nhóm bạn Hạnh An (27 tuổi, TP.HCM) quyết định “bao” trọn một xe Xanh SM Taxi để đảm bảo chuyến du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An của cả nhóm riêng tư, không cập rập hay bon chen như khi đi xe tuyến.

“Bác tài quá chuyên nghiệp, tận tâm, tụi mình chinh phục đường đèo Hải Vân rất nhẹ nhàng và an toàn, chỉ việc ngồi sau tận hưởng cảnh đẹp. Đi qua các điểm danh lam thắng cảnh đẹp, bác tài còn làm luôn ‘phó nháy’ để cả nhóm lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ”, Hạnh An thích thú kể về chuyến đi.

Trên cả sự tiện nghi trong hành trình di chuyển, nhóm Hạnh An còn dành sự ưu ái cho xe điện nhờ những ưu điểm không khói, không mùi, không tiếng ồn.

“Được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên Việt Nam, mình càng cảm thấy việc giữ gìn môi trường sống là cần thiết. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ trong phương tiện di chuyển mà mình lựa chọn nhưng hi vọng phần nào giảm thiểu được tác động tới môi trường”, Hạnh An chia sẻ về lý do cả nhóm quyết định theo xu hướng du lịch xanh.

Xanh SM tiên phong phát triển du lịch xanh với giao thông xanh

Xu hướng du lịch xanh ngày càng nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng khách du lịch Việt Nam. Đứng trong top 10 điểm nhấn kinh tế năm 2023 của Việt Nam, Xanh SM đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong lĩnh vực giao thông xanh, được khách hàng ưu tiên lựa chọn bởi sản phẩm thuần điện và dịch vụ 5 sao.

Dịch vụ Xanh Tour của Xanh SM được phát triển trên nền tảng thương hiệu đa dịch vụ thuần điện đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp giải pháp di chuyển bằng 100% xe điện không phát thải, không tiếng ồn, giảm thiểu tác động tới môi trường.

Các gói đặt taxi điện theo tuyến hoặc theo giờ của Xanh Tour là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu du lịch tự túc tới các điểm đến cự ly gần, thuận tiện trong phạm vi 400 km, chỉ tham quan mà không lưu trú qua đêm hoặc đặt taxi trọn gói ngắn ngày với phụ phí tối thiểu.

Nhằm đáp ứng nhu cầu Du Xuân Xanh 2024, Xanh SM bổ sung thêm nhiều tuyến Xanh Tour mới tới các điểm danh lam thắng cảnh với loạt ưu đãi hấp dẫn kéo dài đến hết tháng 3/2024.

Tuyến Xanh Tour Giá đặc biệt trong tháng 3 Ưu đãi so với giá cước niêm yết Đà Nẵng - Hội An 369.000 VNĐ 22% Huế - Đà Nẵng 1.116.000 VNĐ 17% TP.HCM - Vườn quốc gia Cát Tiên 1.939.000 VNĐ 15% Hà Nội - Chùa Tam Chúc (trọn gói 2 chiều) 1.999.000 VNĐ 16%

Cùng hàng trăm gói Xanh Tour theo tuyến, theo giờ hấp dẫn, xuất phát từ 29 tỉnh, thành phố đã triển khai dịch vụ taxi điện của Xanh SM.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái dịch vụ của Xanh SM từ các loại hình taxi, gọi xe máy điện, cho đến đưa đón sân bay, cho thuê xe tự lái luôn sẵn sàng phục vụ, nối dài những hành trình du xuân xanh của du khách đến với Việt Nam. Với dải sản phẩm dịch vụ chất lượng cao và đa dạng, Xanh SM một lần nữa khẳng định nỗ lực dẫn dắt xu hướng, kiến tạo giải pháp giao thông xanh, tiện lợi và bền vững.

Du khách có thể đặt xe Xanh Tour của Xanh SM thông qua các hình thức: Cách 1: Tham khảo danh sách các gói Xanh Tour theo tuyến trên website https://www.xanhsm.com/xanhsm-taxi/ và liên hệ tổng đài 1900 2088 để đặt xe. Cách 2: Đặt gói Xanh Tour theo giờ trên ứng dụng Xanh SM (tải ứng dụng trên iOS hoặc Android, tại màn hình Đặt xe, chọn mục Thuê xe). Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website www.xanhsm.com/uu-dai hoặc liên hệ CSKH 1900 2097.