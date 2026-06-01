Mỹ tấn công cơ sở UAV, Iran bắn trả căn cứ không quân

(VTC News) -

Quân đội Mỹ cho biết nước này tiến hành các cuộc không kích mà họ mô tả là hành động "tự vệ" nhằm vào các cơ sở radar và điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Iran cuối tuần qua. Trong khi đó, Iran tuyên bố đã nhắm vào căn cứ không quân liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ. Hai bên tiếp tục tấn công qua lại trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự diễn ra.

Ảnh vệ tinh của đảo Qeshm thuộc tỉnh Hormozgan, Iran. Hòn đảo này là một trong hai mục tiêu của cuộc tấn công quân sự của Mỹ. (Ảnh: AP)

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1/6 đăng trên mạng xã hội X cho biết các cuộc không kích được thực hiện tại Goruk và đảo Qeshm nhằm đáp trả "hành động gây hấn" từ phía Iran.

Theo CENTCOM, Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Đáp lại, các tiêm kích Mỹ phá hủy hệ thống phòng không, một trạm điều khiển mặt đất và hai UAV tấn công một chiều của Iran mà quân đội Mỹ cho là mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải trong khu vực.

Quân đội Mỹ khẳng định không có binh sĩ nào bị thương trong chiến dịch.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2/6 tuyên bố lực lượng không gian vũ trụ của họ tấn công nguồn gốc của cuộc không kích mà Mỹ thực hiện nhằm vào một tháp viễn thông trên đảo Sirik thuộc tỉnh Hormozgan. Tuy nhiên, phía Iran không nêu rõ vị trí của căn cứ bị nhắm đến.

Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, IRGC cảnh báo nếu các cuộc tấn công của Mỹ tiếp diễn, phản ứng của Tehran sẽ "hoàn toàn khác" và Washington sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

Cùng ngày, quân đội Kuwait cho biết lực lượng phòng không nước này đang ứng phó với các mối đe dọa từ tên lửa và UAV. Nhà chức trách Kuwait cho biết những tiếng nổ được nghe thấy là kết quả của việc đánh chặn các mục tiêu trên không, song không tiết lộ nguồn gốc cuộc tấn công hoặc mục tiêu bị nhắm tới.

Kuwait hiện là nơi đặt căn cứ không quân của Mỹ, từng nhiều lần trở thành mục tiêu của Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Mỹ và Iran nhiều lần tấn công qua lại kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn hồi đầu tháng 4. Tuần trước, Iran cũng tiến hành cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Mỹ.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán về một thỏa thuận toàn diện vẫn gặp nhiều trở ngại do bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 2/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi những người chỉ trích sự chậm trễ của tiến trình đàm phán "hãy bình tĩnh và thư giãn", đồng thời khẳng định Iran thực sự muốn đạt được thỏa thuận và đó sẽ là một thỏa thuận có lợi cho Mỹ cũng như các đồng minh.

Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động từ ngày 28/2 khiến hàng nghìn người thiệt mạng, chủ yếu tại Iran và Lebanon, cùng 13 binh sĩ Mỹ. Xung đột cũng khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh sau khi Iran đáp trả bằng việc hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải từng đảm nhận khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ thế giới trước chiến tranh.

Ngày 30/5, ông Trump tuyên bố Iran phải cam kết không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời yêu cầu eo biển Hormuz được mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải biển không hạn chế theo cả hai chiều và toàn bộ thủy lôi trên tuyến đường thủy này phải được dỡ bỏ.

Về phần mình, Iran cáo buộc Washington đang kéo dài tiến trình đàm phán bằng những yêu cầu mà Tehran cho là quá mức.

Bên cạnh đó, tiến trình đối thoại Mỹ - Iran còn chịu tác động từ cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Dù lệnh ngừng bắn được thiết lập, quân đội Israel vẫn tiếp tục các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng được Iran hậu thuẫn này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1/6 tuyên bố nước này muốn mở rộng quyền kiểm soát trực tiếp tại Lebanon sau khi quân đội Israel chiếm được Beaufort Ridge - pháo đài thời trung cổ có vị trí chiến lược quan trọng, đánh dấu cuộc tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Lebanon trong hơn 25 năm qua.

Quan chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio điện đàm với Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra. Washington cũng đề xuất một kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho quá trình giảm leo thang căng thẳng và tiến tới chấm dứt các hành động thù địch.