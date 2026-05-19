Đội hình Bồ Đào Nha dự World Cup 2026 mới nhất

Ngày 19/5, đội tuyển Bồ Đào Nha chốt danh sách 27 cầu thủ tham dự World Cup 2026, trong đó có tên Cristiano Ronaldo. Đáng chú ý, đội hình còn có một suất “+1” mang ý nghĩa tưởng nhớ tiền đạo Diogo Jota.

Phát biểu tại trung tâm huấn luyện Cidade do Futebol trước truyền thông và người hâm mộ, HLV Roberto Martinez xác nhận thủ môn Ricardo Velho của Genclerbirligi Ankara sẽ đi cùng đội tuyển dù không nằm trong danh sách chính thức. Anh chỉ được đăng ký nếu một trong ba thủ môn chính gặp chấn thương trong thời gian diễn ra giải đấu.

HLV Martinez cho biết ông lựa chọn “27 cầu thủ cộng thêm một người”, ám chỉ Diogo Jota - tiền đạo của Liverpool qua đời trong vụ tai nạn hồi tháng 7 năm ngoái khi mới 28 tuổi.

Cristiano Ronaldo có tên trong danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026.

“Cậu ấy là sức mạnh, là niềm vui của chúng tôi. Sự ra đi của Diogo là khoảnh khắc đau lòng và không thể quên. Tất cả chúng tôi hiểu rằng mình phải tiếp tục chiến đấu vì giấc mơ của Diogo và vì những giá trị mà cậu ấy luôn thể hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tinh thần, ý chí và tấm gương của Diogo Jota chính là suất ‘+1’ ấy, và sẽ luôn là như vậy", HLV Martinez nói.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng bảo vệ quyết định triệu tập bốn thủ môn và năm hậu vệ cánh, đồng thời loại một số cái tên như Mateus Fernandes, Ricardo Horta hay Pedro Goncalves.

“Sự khắc nghiệt của giải đấu là điều rất quan trọng - từ thời tiết, múi giờ cho tới những gì chúng tôi trải qua hồi tháng 3. Có những vị trí cần nhiều hơn hai cầu thủ. Và chúng tôi cần năm hậu vệ cánh", ông cho biết.

Đội bóng bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. “Selecao châu Âu” đặt mục tiêu khẳng định vị thế sau nhiều lần gây tiếc nuối ở các đấu trường lớn.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, Bồ Đào Nha lọt vào tứ kết, thành tích chỉ kém cột mốc hạng ba năm 1966 trong lịch sử đội tuyển. Dẫu vậy, thất bại bất ngờ trước Morocco vẫn là nỗi tiếc nuối lớn.

Ở giải đấu năm nay, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia.

Đội hình Bồ Đào Nha dự World Cup 2026

Thủ môn: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara).

Hậu vệ: Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nelson ⁠Semedo (Fenerbahce SK), ​Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal); Ruben Dias (Manchester ​City); Tomas Araujo (SL Benfica).

Tiền vệ: Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Tiền đạo: Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco ​Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Lịch thi đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha

Ngày 7/6 - 0h45: Bồ Đào Nha vs Chile (giao hữu).

Ngày 11/6 - 2h45: Bồ Đào Nha vs Nigeria (giao hữu).

Ngày 18/6 - 0h: Bồ Đào Nha vs CHDC Congo.

Ngày 24/6 - 0h: Bồ Đào Nha vs Uzbekistan.

Ngày 28/6 - 6h30: Bồ Đào Nha vs Colombia.