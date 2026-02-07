Bộ Chính trị, Ban Bí thư lập 22 đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

(VTC News) -

Chiều 7/2, tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trình bày chuyên đề "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng".

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Ông Trần Sỹ Thanh cho biết, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

"Yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra ở mức độ cao hơn; nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết quan trọng, có tính chiến lược, đột phá của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động hơn, sâu sát hơn, toàn diện hơn", ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, phải luôn xác định kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo chủ yếu, quan trọng để giữ vững kỷ cương, kỷ luật, cầm quyền của Đảng; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, của mỗi cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp mà trực tiếp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách chủ động, thường xuyên, kiên trì, quyết liệt, công khai, dân chủ, chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành chủ động, kịp thời, toàn diện, đồng bộ, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác đảng.

"Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát, nhất là nâng tầm cơ chế giám sát trong Đảng; gắn công tác kiểm tra, giám sát với các phương thức kiểm soát quyền lực khác. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm: giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", ông Trần Sỹ Thanh nói.

Đồng thời, chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngăn chặn vi phạm từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn.

Một yêu cầu khác là triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có "khoảng trống", "vùng tối" mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng với cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và giám sát xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở; không để hạn chế, khuyết điểm tích tụ thành vi phạm lớn và nghiêm trọng.

Giám sát việc giải quyết những vấn đề nóng mà dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề lớn, hệ trọng, những nội dung phức tạp cần toàn hệ thống chính trị tập trung tháo gỡ. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ và năm 2026

Ở Trung ương, ngay sau Đại hội XIV, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư toàn khóa XIV và năm 2026.

"Trong tháng 3/2026 sẽ thành lập 22 đoàn kiểm tra, giám sát do 22 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trực tiếp làm trưởng đoàn đi kiểm tra 40 tổ chức Đảng trực thuộc. Các đoàn này cơ bản sẽ ổn định trong toàn nhiệm kỳ để theo dõi công tác triển khai, thi hành nghị quyết ở các địa phương, tổ chức Đảng trực thuộc. Tổng Bí thư cũng sẽ trực tiếp làm trưởng 1 đoàn", ông Trần Sỹ Thanh nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị bí thư, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp tham gia công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tại địa phương, đơn vị mình. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các quy định, chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp được xác định chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề dư luận xã hội quan tâm như tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm ở tầm quốc gia và địa phương; phòng ngừa thất thoát, lãng phí trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.