Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng tặng Công an Hải Phòng

Chiều 14/5, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân giai đoạn 2015-2025 do Chủ tịch nước phong tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Hải Phòng là vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ khí phách của thành phố Cảng anh hùng và chiều sâu văn hiến của xứ Đông.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hải Phòng luôn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Từ mạch nguồn truyền thống đó, lực lượng Công an Hải Phòng đã ra đời, chiến đấu và trưởng thành, gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo TP Hải Phòng và các đại biểu tham dự buổi lễ.

"Hơn 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hải Phòng luôn tuyệt đối trung thành, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Thủ tướng nói.

Trong kháng chiến chống Pháp, Công an TP Hải Phòng kiên cường bám trụ địa bàn, dũng cảm đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, trấn áp phản cách mạng; bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân; lập nhiều chiến công oanh liệt.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Hải Phòng là hậu phương lớn, là trọng điểm địch đánh phá ác liệt, nhưng cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố không quản hiểm nguy, bám địa bàn, bám dân, đấu tranh chống gián điệp, biệt kích, phản động, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm mạch máu giao thông chi viện cho tiền tuyến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Trong thời kỳ đổi mới, Công an Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội; nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Bộ Công an, các cấp ủy, chính quyền, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, từ sớm, từ xa; giữ vững môi trường ổn định, an ninh, an toàn để Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Những năm gần đây, Công an Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy, phương pháp công tác, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Đề án 06, góp phần xây dựng thành phố trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại.

Hơn 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hải Phòng luôn tuyệt đối trung thành, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Thủ tướng Lê Minh Hưng

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, đất nước đang bước vào giai đoạn mới với khí thế mới, tầm nhìn mới, trong đó nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Để phát triển nhanh, bền vững, yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự đặt ra càng cao, càng khó khăn, phức tạp; càng hội nhập sâu, nguy cơ, thách thức càng đa dạng; càng mở rộng không gian phát triển, nhiệm vụ bảo đảm an ninh càng nặng nề.

TP Hải Phòng là địa bàn chiến lược, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, hội nhập quốc tế cao; có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, tập trung cao các hoạt động kinh tế, giao thương.

Dòng người, dòng hàng hóa, dòng vốn, dòng dữ liệu, dòng công nghệ đi qua Hải Phòng ngày càng lớn, đòi hỏi công tác dự báo phải chính xác, tham mưu phải kịp thời, quản lý chặt chẽ, xử lý phải hiệu quả. Giữ vững an ninh không chỉ là giữ gìn bình yên cho cuộc sống, mà còn là bảo đảm an toàn cho một cửa ngõ chiến lược, giữ nhịp phát triển cho khu vực và cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TP Hải Phòng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Công an TP Hải Phòng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; các định hướng, chiến lược phát triển đất nước, thành phố Hải Phòng.

Công an TP Hải Phòng cần quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng; lấy phục vụ phát triển và Nhân dân làm mục tiêu cao nhất; bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược; nhận diện sớm nguy cơ; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế, vì vậy khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia.

Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trao tặng cho Công an TP Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Công an thành phố cần đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược; gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển, mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển.

Công an không chỉ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm, mà phải chủ động kiến nghị hoàn thiện thể chế cùng tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.

Đồng thời, Công an TP Hải Phòng phải đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm môi trường, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, mua bán người, tín dụng đen, tội phạm liên quan hoạt động logistics, thương mại điện tử, dòng vốn đầu tư.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý Công an TP Hải Phòng phải đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào mọi mặt công tác Công an; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu phục vụ quản trị của Thành phố; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến để thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận tiện hơn.