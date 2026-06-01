Sacombank đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

Tên viết tắt bằng tiếng Việt là Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc. Tên tiếng Anh là Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank, tên viết tắt bằng tiếng Anh là Sacombank .

Sacombank cho biết, việc thay đổi tên thương mại không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và cổ đông. Trước đó, kế hoạch thay đổi tên đã được Đại hội đồng cổ đông Sacombank thông qua vào ngày 22/4/2026.

Năm 2026, Sacombank đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 8.100 tỷ đồng, tăng 6%. Tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng 10%; dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng, tăng 12%, hoặc không vượt hạn mức Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng, tăng 10% và điều hành linh hoạt theo tăng trưởng tín dụng.

Trong quý I/2026, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.106,2 tỷ đồng, giảm 42,7% so với cùng kỳ, chủ yếu do tác động của thu nhập cốt lõi và chi phí dự phòng tăng mạnh. Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 860.000 tỷ đồng, trong khi tổng huy động đạt 776.335 tỷ đồng, tiếp tục duy trì nền tảng vốn ổn định. Dư nợ tín dụng đạt 626.960 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu STB hiện đang dừng ở mức 67.000 đồng/cp, giảm gần 13% so với đỉnh nhưng vẫn cao hơn khoảng 16% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường của Sacombank tương ứng đạt hơn 126.000 tỷ đồng.

Năm 2026, Sacombank bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với việc kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, đồng thời triển khai hàng loạt sáng kiến nhằm tái cấu trúc, đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động của Ngân hàng, nâng cao hiệu quả vận hành theo hướng hiện đại, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao.

Ngân hàng đã thay đổi logo, bộ nhận diện thương hiệu và công bố đại sứ thương hiệu mới. Việc thay đổi tên thương mại lần này là bước đi tiếp theo của quá trình tái định vị thương hiệu, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển dài hạn của Sacombank trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào chu kỳ cạnh tranh và chuyển đổi mạnh mẽ hơn.

Trong thời gian tới, Sacombank sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động để đồng bộ hóa nhận diện mới trên toàn hệ thống, mang đến nhiều trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, hướng đến mục tiêu trở thành "TOP 1 Ngân hàng bán lẻ Việt Nam”.