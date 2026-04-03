Thủ tướng: Đẩy mạnh ngoại giao năng lượng, công nghệ cao

Thủ tướng đề nghị triển khai hiệu quả, thực chất các cam kết, thỏa thuận quốc tế; đẩy mạnh ngoại giao liên quan đến năng lượng, công nghệ cao... mở ra cơ hội mới cho đất nước phát triển, góp phần trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nêu rõ tình hình thế giới từ đầu năm đến nay diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường an ninh, phát triển của đất nước so với năm 2025. Trước những biến động hiện nay và trong thời gian sắp tới, một nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam sẽ phải đối mặt với khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Vì thế, kịp thời thích ứng, tận dụng thời cơ trở thành điều kiện tiên quyết để có thể duy trì ổn định, an ninh cho đất nước phát triển.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam vẫn được đánh giá là nước có sự ổn định chính trị, xã hội và các quốc sách kinh tế phù hợp. Đây là những nhân tố cơ bản để giúp duy trì được lợi thế trong thu hút về thương mại, đầu tư. Việc điều chỉnh chính sách thuế quan, thương mại của các nước đặt ra những thách thức nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc chuỗi sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất tự chủ của nền kinh tế.

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế thời gian qua được triển khai chủ động, bài bản trên các kênh, đã ứng phó nhanh, linh hoạt, hiệu quả với các biến động phức tạp của tình hình. Theo đó đã khẩn trương thể chế hóa các định hướng lớn về đối ngoại của Đại hội XIV. Hoạt động kinh tế đối ngoại được thúc đẩy, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đối với nền kinh tế của đất nước và huy động các nguồn lực để phục vụ cho các mục tiêu chiến lược của đất nước, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thúc đẩy các lĩnh vực ưu tiên cao như: Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, TP. Đà Nẵng; đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, năng lượng..... Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiến hành các cuộc điện đàm cấp cao để ổn định nguồn dầu mỏ trong bối cảnh thị trường và nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do cuộc xung đột của Mỹ, Israel và Iran.

Bên cạnh đó, triển khai tích cực nhiệm vụ chống khai thác bất hợp pháp IUU và đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu, được đoàn thanh tra của EC ghi nhận. Hội nhập về chính trị, quốc phòng, an ninh sâu rộng và hiệu quả góp phần củng cố tin cậy, gắn kết chiến lược với các nước.

Các ý kiến tại phiên họp cho rằng, tình hình quốc tế và khu vực đặt ra một số vấn đề cấp bách trong việc duy trì và tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong điều kiện độ mở của kinh tế phụ thuộc vào bên ngoài. Việc xử lý hài hòa mối quan hệ với các nước lớn, các nước láng giềng, các đối tác quan trọng góp phần giữ môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc. Đồng thời xử lý hiệu quả mối quan hệ giữa độc lập tự chủ, tự chủ chiến lược, tự cường với tiếp tục tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tình hình diễn biến khó lường do đó phải nêu cao tinh thần chủ động: "Thứ nhất là chủ động nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Thứ hai, chủ động duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa đất nước ta với các nước trên thế giới. Thứ ba, chủ động triển khai điều chỉnh chính sách phù hợp với tình hình. Thứ tư là chủ động thích ứng với diễn biến phức tạp. Thứ 5 là chủ động xoay chuyển tình hình, chuyển đổi trạng thái, biến nguy thành cơ, biến rủi ro thành lợi thế cạnh tranh. Ví dụ, bối cảnh hiện nay là cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế bền vững hơn, độc lập hơn, tái cơ cấu chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, tái cơ cấu thị trường".

Thủ tướng cũng đề nghị đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết quốc tế tạo sức mạnh chung; đẩy mạnh hợp tác tạo nguồn lực, của cải vật chất; tham vấn, gặp gỡ, tham gia diễn đàn để củng cố, tăng cường niềm tin.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số thời gian tới, Thủ tướng cho rằng quan điểm là đặt hội nhập quốc tế trong tổng thể và gắn với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Trong đó cần tập trung vào các giải pháp là tiếp tục quán triệt sâu sắc, đổi mới tư duy, nhận thức và hành động về đối ngoại và hợp tác quốc tế trong tình hình mới.

Thủ tướng đề nghị nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế phục vụ các lĩnh vực chiến lược; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá chuỗi cung ứng, đa dạng hoá sản phẩm; Rà soát các ký kết, cam quốc quốc tế trên tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện"; Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, hiệu quả, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, ưu tiên các dự án có dự án lan toả công nghệ, kết nối doanh nghiệp trong nước với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh hội nhập quốc tế về chính trị sâu rộng, thực chất và hiệu quả, gia tăng chiều sâu tin cậy với các đối tác, đồng thời đóng góp vào diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng của khu vực và quốc tế. Trong đó ưu tiên hàng đầu củng cố quan hệ vững chắc với các nước láng giềng, các nước Đông Nam Á, cùng với đó phát triển cân bằng, hài hoà với các nước lớn, tạo chuyển biến mạnh trong quan hệ đối tác quan trọng, các nước bạn bè truyền thống góp phần mở rộng không gian chiến lược và khai thác không gian chiến lược phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là trụ cột quan trọng trong quan hệ với các đối tác có tiềm lực; Tích cực triển khai đồng bộ hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, y tế, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác; Đề nghị quyết liệt thúc đẩy ký kết, triển khai hiệu quả thực chất các cam kết thỏa thuận quốc tế, đẩy mạnh ngoại giao liên quan đến năng lượng, công nghệ cao.