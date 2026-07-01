(VTC News) -

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc 4 sản phẩm dầu gội chứa Clotrimazole do không còn đáp ứng quy định của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN.

Theo quyết định vừa ban hành, các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải khẩn trương thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm do người tiêu dùng và đại lý trả lại, đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ các lô hàng bị thu hồi. Kết quả thực hiện phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước 20/7.

Song song với việc thu hồi sản phẩm, Cục Quản lý Dược cũng hủy hiệu lực 4 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho các mặt hàng này. Sở Y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở có trách nhiệm giám sát quá trình thu hồi và tiêu hủy theo đúng quy định.

Bộ Y tế thu hồi khẩn 4 dầu gội trị gàu vì chứa hoạt chất vừa bị cấm.

Danh sách sản phẩm bị thu hồi gồm hai dòng Dermedic Capilarte Anti-dandruff Shampoo do Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu The Sunshine và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ TTC-FRA chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Hai sản phẩm còn lại là Dermedic Capilarte Anti-dandruff Shampoo và Galenia Skin Care Sebotic Anti-dandruff Shampoo do Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Y phân phối.

Nguyên nhân thu hồi là cả 4 sản phẩm đều chứa Clotrimazole, hoạt chất điều trị nấm thường được sử dụng trong y học. Tuy nhiên, tại kỳ họp lần thứ 43 diễn ra vào tháng 5, Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN đã thống nhất bổ sung Clotrimazole vào danh mục các chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Là thành viên của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN, Việt Nam phải thực hiện việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm chứa hoạt chất này nhằm bảo đảm thống nhất quy định quản lý trong khu vực.

Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng đang sử dụng các sản phẩm thuộc danh mục trên ngừng sử dụng ngay, đồng thời liên hệ với nơi mua hàng hoặc đơn vị phân phối để được hướng dẫn đổi trả theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, cơ quan quản lý liên tục triển khai các đợt thu hồi mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành y tế tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm, đặc biệt là tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và quảng cáo sai sự thật.